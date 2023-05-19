全球最貴冰淇淋「1球要價20萬」　創下金氏世界紀錄

▲全球最貴冰淇淋1球要價88萬日圓。（圖／翻攝自Cellato官網，下同）



記者張方瑀／綜合報導

你吃過最貴的冰淇淋是多少錢？日本一家冰淇淋公司開發出一款世界最貴的冰淇淋，用最稀有、奢侈的原料製成，每份售價高達88萬日圓（約台幣20萬元），創下金氏世界紀錄。

New record: Most expensive ice cream - JP¥873,400 (£5,469; €6,211; $6,696) made by OMER in Japan.



The ice cream includes edible gold leaf, white truffle and natural cheeses pic.twitter.com/kaJOACEear — Guinness World Records (@GWR) May 18, 2023

根據《紐約郵報》報導，日本冰淇淋公司Cellato開發出的「白夜」（Byakuya）冰淇淋，創下全世界最貴冰淇淋的金氏世界紀錄，每份要價88萬日圓。這款冰淇淋是利用產自義大利阿爾巴（Alba）有「白色鑽石」之稱的白松露製成；白松露的價格為每磅6905美元（約台幣29.5萬元）。

除了白松露之外，它還加入濃度8％的日本清酒渣，上方淋上帕馬森起司，最後再用金箔點綴，整份冰淇淋奢華非凡。官網介紹指出，「白夜」冰淇淋是由Cellato和大阪知名法式餐廳RiVi的主廚山田直良（Tadayoshi Yamada）聯手打造，花了將近一年的時間才研發出這款日歐合併的獨特風味。

Cellato發言人表示，獲得金氏世界紀錄讓一切努力都值得了，為了最完美的味道，他們不斷重複嘗試與失敗，「濃郁的松露伴有帕瑪森乾酪和清酒的淡香，給人一種充滿口腔和鼻腔的濃郁味覺體驗。」現在Cellato也在計畫推出更多「奢華」品項，例如香檳和魚子醬。