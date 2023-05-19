2023巴蜀文化藝術季啟動　瞄準疫後川台文旅交流商機

▲2023海峽兩岸巴蜀文化藝術季系列活動正式啟動。（圖／主辦方提供）

記者魏有德／綜合報導

2023海峽兩岸巴蜀文化藝術季開幕式昨（18）日在「四川對台交流基地」成都濃園舉行。系列活動將包括2023海峽兩岸巴蜀文化研討會、2023「濃園杯」巴蜀文化創意大賽、2023台灣藝術家來川寫生交流項目、2022年海峽兩岸師生原創藝術作品展等，透過賽事、展覽及文旅等不同面向，瞄準疫後川台交流合作商機。

▲四川省台辦主任羅治平。（圖／主辦方提供）

開幕式上共有4個簽約授牌項目，分別是濃園集團項目總監蔣懿䕒與西華師範大學美術學院簽約授牌產學合作基地項目，與台灣屏東中華文創交流協會會長陳信誠、阿壩師範學院美術學院院長黃洋共同簽約2023台灣藝術家來川寫生交流項目；成都濃園創客發展中心主任謝柏園與綿陽鹽亭章邦小草原董事長周志亭相互授予「專業人才孵化基地」、「研學合作基地」牌匾，濃園董事長楊麗與台灣濃園顧問刁明芳共同揭牌台灣中國文化大學新聞系與成都濃園國際藝術村「產學合作基地」牌匾等。

四川省台辦主任羅治平在致詞時表示，四川立足巴蜀文化，持續推動川台文旅文創交流合作，吸引越來越多的台灣同胞來到四川，鏈接四川文化資源、發展機遇和市場空間，以文創助力鄉村振興和社區營造，在推動巴蜀文化創造性轉化、創新性發展中實現自身價值。

2023巴蜀文化藝術季啟動現場還舉行台BUBU市集、綦江版畫及阿壩州唐卡展示等展覽，同時，由兩岸學者專家共同參與巴蜀文化交流研討會，就「傳承和弘揚中華優秀傳統文化，推動海峽兩岸巴蜀文化交流與合作」等議題展開深入研究。