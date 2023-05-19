五角大廈承認會計問題　美軍援台灣「估價方式將改變」

▲美軍海馬斯多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國國防部18日承認會計錯誤，因此能夠騰出至少30億美元（約新台幣919億元）援烏經費，確保基輔在今夏反攻前獲得更多資源。根據政府及國會官員說法，他們計畫從美軍現有庫存之中撥出軍武運往台灣時，也以相同方式修正估價。不過，目前尚不清楚哪些台灣軍武項目會受影響。

《紐約時報》報導，五角大廈與國務院18日向國會表示，他們發現的會計錯誤是「不當估價」，先前估算軍援價值時，都是統計使用新設備加以替換的成本，而正確方法應該是統計實際送出的武器售價，後者金額較低。

這項會計錯誤修正後，運往烏克蘭的武器價值大幅下修。五角大廈發言人辛格（Sabrina Singh）說，「這種高估沒有限制我們對烏克蘭的支持，也沒有影響我們往戰場輸送戰力的能力」。

▲美國國防部五角大廈。（圖／路透）

拜登政府受到越來越大的跨黨派壓力，必須解釋如何在不向國會要求擴大預算的情況下，持續迅速向烏克蘭運送武器。不過，這個消息並沒有撫平國會的擔憂，反而引起沮喪與憤怒，一些議員批評拜登政府犯下「極其麻煩的錯誤」。

眾院外交委員主席麥考爾（Michael McCaul）在聯合聲明中表示，「這些資金原本可以為即將到來的反攻提供額外物資與武器」，他們呼籲向烏克蘭運送遠程導彈及集束炸彈，「彌補失去的寶貴時間」，而拜登政府一直拒絕這麼做。

此外，國會工作人員也質疑，政府竟然花了15個月戰爭的時間，才發現這個基本卻關鍵的會計錯誤。一些人認為，這可能是在援烏可用資金出現耗盡風險時，官員用以維持供應的一種方式。