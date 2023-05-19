北韓今年6月重新開放外籍旅客觀光？　旅行社：未接獲當局消息

▲外界期盼北韓能重啟外籍旅客入境觀光。圖為平壤柳京飯店黃昏美景。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

自從新冠疫情在全球爆發後，北韓（朝鮮）便從2020年1月起封鎖邊境、全面禁止外籍觀光客入境，隨著全球各國陸續解除防疫措施後，外界皆期盼北韓能夠重新開放觀光。先前有消息指出，北韓研擬今年6月起觀光客入境；不過一間旅行社指出，他們在北韓的工作人員尚未接獲當局相關指示。

先前香港媒體《南華早報》（SCMP）引述消息人士說法指出，中國遼寧省2間旅行社從平壤當局接獲通知，表示從今年6月10日起允許觀光客進入北韓，然而高麗旅行社（Koryo Tours）卻透過電子郵件向韓媒《News1》透露，他們位於北韓的合作夥伴根本沒有接獲相關消息。

高麗旅行社表示，儘管目前外界對於北韓是否重新開放外籍觀光客入境的說法眾說紛紜，包括各種較為詳細的開放時間點、以及開放外籍旅客入境的方式等，但是大部分的說法消息來源不明，從未獲得官方證實。

高麗旅行社透露，雖然他們隨時和北韓的合作夥伴聯繫，但當提到是否聽說平壤當局即將重啟外籍旅客觀光，對方卻對相關內容表示不知情，「若我方從當局得知經過證實的消息，一定會立刻對外宣布。目前已針對北韓開放國境作準備，擬訂相關的觀光商品。」

據悉，高麗旅行社為總部位於中國北京的西方旅遊公司，專門從事北韓團體旅遊，從1993年接待了超過50%造訪北韓的西方人，同時是每年4月舉行的平壤國際馬拉松賽的獨家合作夥伴，他們也在北韓境內開闢全新的旅遊商品和活動，例如騎自行車、教育旅遊等。

另外，日媒《共同社》曾於13日報導，北韓已向中國杭州亞運申請登記，預計將派出約200名的運動員、教練、其他人員組成選手代表團參賽，隨著北韓重啟和中國、俄羅斯的部份邊境貿易，引發外界對於北韓重啟外籍旅客入境觀光的期待。

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