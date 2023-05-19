女運將載到毒販！跟老公說「剩1乘客」後失聯　慘遭虐殺肢解

▲ 戴加多被偽裝成乘客的販毒集團成員騙走，慘遭殺害。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國喬治亞州2021年發生一起恐怖事件，一名女性計程車駕駛被謊稱要去血拚的乘客騙往一處商場，竟遭販毒集團成員集體凌虐、殺害、肢解後焚屍。事隔2年，共有14名嫌犯被起訴，其中9人近日承認犯下綁架及謀殺罪，2人被判終身監禁，還有3名嫌犯在逃。

根據《每日星報》，37歲2寶媽戴加多（Rossana Delgado）開計程車賺錢，2021年4月一天晚上，她告訴老公卡斯楚（Yhony Castro）還有最後一名乘客要送，卻遲遲沒有回家。卡斯楚追蹤老婆的手機，前往訊號最後一次出現的地點，卻只看到一片沾血的口罩，馬上報警。

經過4天搜索，調查人員在戴加多最後出現地點的193公里外尋獲她的遺體，遭人棄屍在一棟租來的鄉村小屋內，且使用盜用來的帳號訂房。

檢方指出，戴加多死前遭受凌虐，被殺害後遺體遭到肢解及焚燒。警方最初鎖定5名嫌犯，深入追查發現共犯還有更多，且有4人在案發一個月內逃到墨西哥，已被引渡回美國。目前有14名嫌犯被起訴，皆為販毒集團成員，其中9人在本月的審判前認罪，警方仍在追捕另3名涉案成員。

嫌犯加西亞（Oscar Manuel Garcia）承認犯下惡意謀殺、綁架、隱瞞他人死亡、將屍體部位運離案發現場等罪行，阿亞拉-羅德里格斯（Ayala-Rodriguez）則承認綁架、隱瞞他人死亡、嚴重毆打等罪嫌，2人都被判處終身監禁。