車撞爛分兩半！紐約16歲少年開BMW超速狂飆　14歲女乘客噴飛慘死

記者張寧倢／編譯

紐約皇后區一名16歲少年日前駕駛BMW紅色轎車，高速行駛之下發生嚴重車禍，整台車撞爛解體。監視器影片可見，少年變換車道超越前方一輛物流大車，結果下秒閃避不及，直接撞上臨停路邊的快遞卡車。猛烈撞擊導致14歲女乘客被甩出車外，倒臥路面死亡。

根據紐約郵報報導，這起車禍17日下午6時40分左右，發生在春田花園地區（Springfield Gardens）北康德大道（North Conduit Avenue）與第160街（160th Street）十字路口附近。

▲紐約皇后區一名16歲少年開車超速出車禍，導致14歲女乘客死亡。（圖／翻攝自YouTube）

民眾在資訊共享平台「CitizenApp」上傳肇事現場的監視器畫面中，一輛2005年BMW 325i紅色轎車超速駛過住宅區時，向右切換車道超車，結果失控撞上臨停的UPS快遞卡車，撞擊力道之大，快遞車往前滑動了大約1到2公尺，原本正要走上車的快遞人員也摔倒在地。

轎車發生碰撞後仍繼續滑行，並朝順時針旋轉，從側邊撞上駕駛原本打算超車的物流拖板卡車，最後才終於停了下來。警方表示，14歲女乘客威廉姆斯（Fortune Williams）被發現時已經遭甩出車外，躺在街道上，頭部受到重創死亡。16歲的少年駕駛被送醫後情況穩定，但身體疼痛，截至當地時間18日，他並未面臨警方指控。

Wild video shows high-speed BMW crash that killed 14-year-old NYC girl https://t.co/TcQx31GGa6 pic.twitter.com/gvYu3AfbtI — New York Post (@nypost) May 18, 2023

目擊者鮑威爾（Amos Powell）表示，肇事車輛被撞成兩半，幾乎支離破碎全毀，停在路中間，「才14歲，太難過了。我不想譴責任何人或什麼事，但那輛紅色的車超速，開得太快了。我從來沒見過一輛車像這樣裂作兩半。」死者母親心痛表示，她當天下午6時4分才和女兒通過最後一次電話，她永遠不會忘記最後一句對話，「在我掛掉之前，她說『媽媽，我愛妳』。」