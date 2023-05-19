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男買完彩券忘記拿！女店員一查「發現中9千萬」　找同事一起私吞

男買完彩券忘記拿！女店員一查「中9千多萬」嚇壞　盜領獎金被捕。（圖／翻攝自Plymouth District Attorney`s Office）

▲2名店員企圖盜領顧客獎金被捕。（圖／翻攝自Plymouth District Attorney's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國麻薩諸塞州發生一起離奇事件，一名男子在商店購買彩券後忘記帶走，該彩券後來被23歲女店員努內斯(Carly Nunes)發現，竟然中了美元300萬元（約台幣9千多萬元）大獎，便夥同32歲男同事雷德姆(Joseph Reddem)一起，想要冒名盜取這筆獎金，然而詭計最後被識破，獎金還是回到失主手中。

事件今年1月17日發生在麻州萊克維爾(Lakeville)當地一間商店，調查人員表示，彩券失主當初進入店裡後，買了一包洋芋片和4張彩券，結果結完帳後他只帶走洋芋片，不小心把彩券忘在現場，大約45分鐘後，另外一名顧客進入店內發現彩券，便把彩券交給女店員努內斯保管。

男買完彩券忘記拿！女店員一查「中9千多萬」嚇壞　盜領獎金被捕。（圖／翻攝自Plymouth Superior Court）

▲店內監視器拍到，男顧客買彩券的畫面。（圖／翻攝自Plymouth Superior Court）

努內斯後來核對彩券發現，該彩券竟然中美元300萬元，2天後與男友、男同事雷德姆3人一同去彩券公司領獎，彩券官員雖然察覺彩券曾經被毀損，但還是發送了獎金，結果努內斯與雷德姆為了如何分錢大吵一架，引起彩券官員懷疑報警，警方調閱監視器才發現他們盜領獎金的真相。

彩券公司為了找到真正得主，在萊克維爾地區到處張貼尋賞通知，並且持續進行調查，最後好不容易於2月13日找到真正的得獎人。如今努內斯被控入室竊盜、竊盜未遂、虛假索賠和恐嚇證人等罪，雷德姆則被控勒索未遂罪，彩券公司計畫最近就會將美元300萬獎金交還給原主。

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