街頭鬥毆「竟把活蟒當皮鞭」瘋狂抽打！　殘忍飼主當場被逮

▲加拿大男子把寵物蟒蛇當成武器攻擊路人。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合報導

加拿大45歲男子阿維拉（Laurenio Avila）與路人發生肢體衝突，一氣之下竟把寵物蟒蛇當成武器，瘋狂鞭打對方，幸好警方及時制止殘忍行徑，而逮捕過程也被驚恐目擊者錄下。

根據推特畫面，阿維拉頭戴鴨舌帽，瘋狂甩動手中的可憐蟒蛇，追著「鞭打」掙扎想爬起來、同時高舉雙手保護自己的受害者。此時，警車大聲按喇叭抵達，警官衝下車高喊「立刻趴在地上」，阿維拉竟把蟒蛇扔到馬路上，乖乖趴下。

多倫多警方證實，5月10日深夜11時50分左右，民眾通報稱一名男子使用蟒蛇威脅群眾，而這起事件也確實涉及一條活生生的蟒蛇。

阿維拉目前已經落網，並被指控使用武器攻擊與對動物造成不必要痛苦，他11日透過視訊出庭後還押後審。除此之外，當局沒有揭露更多資訊，外界也不清楚蟒蛇的安危與命運。

事實上，蟒蛇是一種無毒蛇類、沒有毒牙，會使用勒斃方式弄死獵物。網友們憤怒譴責阿維拉的殘忍行徑，並且很想知道蟒蛇是否受傷，「什麼鬼？可憐的蛇不值得受到這種對待」、「我希望警察（把鞋子脫下）用警靴揍那傢伙。」

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