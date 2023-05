街頭鬥毆「竟把活蟒當皮鞭」瘋狂抽打！　殘忍飼主當場被逮

▲加拿大男子把寵物蟒蛇當成武器攻擊路人。(圖/翻攝推特)



記者吳美依/綜合報導

加拿大45歲男子阿維拉(Laurenio Avila)與路人發生肢體衝突,一氣之下竟把寵物蟒蛇當成武器,瘋狂鞭打對方,幸好警方及時制止殘忍行徑,而逮捕過程也被驚恐目擊者錄下。

根據推特畫面,阿維拉頭戴鴨舌帽,瘋狂甩動手中的可憐蟒蛇,追著「鞭打」掙扎想爬起來、同時高舉雙手保護自己的受害者。此時,警車大聲按喇叭抵達,警官衝下車高喊「立刻趴在地上」,阿維拉竟把蟒蛇扔到馬路上,乖乖趴下。

多倫多警方證實,5月10日深夜11時50分左右,民眾通報稱一名男子使用蟒蛇威脅群眾,而這起事件也確實涉及一條活生生的蟒蛇。

阿維拉目前已經落網,並被指控使用武器攻擊與對動物造成不必要痛苦,他11日透過視訊出庭後還押後審。除此之外,當局沒有揭露更多資訊,外界也不清楚蟒蛇的安危與命運。

事實上,蟒蛇是一種無毒蛇類、沒有毒牙,會使用勒斃方式弄死獵物。網友們憤怒譴責阿維拉的殘忍行徑,並且很想知道蟒蛇是否受傷,「什麼鬼?可憐的蛇不值得受到這種對待」、「我希望警察(把鞋子脫下)用警靴揍那傢伙。」

以下畫面可能引發不適,敬請斟酌觀看。

Man uses pet python as a weapon during a fight in Toronto



Python: pic.twitter.com/C3fwPtnewu