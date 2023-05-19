光電、天然氣廠掀眾怒　台南藍軍轟民進黨配合財團荼毒百姓

▲九崴天然氣發電場要設在台南市區，台南肺腺癌罹患率已是全國第一，市議會國民黨團怒轟民進黨中央跟地方配合財團，荼害百姓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市民的健康生存權何在？台南市議會19日進行九崴發電廠專案報告，陳情民眾進入台南市議會，國民黨團接到大量陳情，台南設置的天然發電廠跟太陽光電板都獲得民進黨高層支持，尤其要蓋在住宅區的九崴天然氣廠，台南肺腺癌罹患率已是全國第一，國民黨團怒轟民進黨中央跟地方配合財團，荼害百姓。

台南市議會國民黨團指出，九崴天然氣廠要蓋在住宅區，現在連民進黨議員都在壓力下站出來反對，國民黨團絕不容許任何天然氣廠在台南設廠！



國民黨團表示，九崴電廠廠址預定在安定台糖農牧專區25.9公頃，此地鄰近永康和安南區住宅區，九崴管線將從新市配氣站南下到電廠預定地，預計2026年6月建構120萬瓦天然氣電力，目前中央環評卡關，因為在地居民和環保團體強烈抗爭，怕空污和爆炸等公共安全問題，環評要求須在2023年5月31日前補件，若環評過關，還需台南市政府同意。





李中岑說，在地安南區安定區居民感受深，看看抗議民眾請假表達心聲，是政府應該果斷拒絕，一定要民代出來抗議才成為政治問題，很不妥，今天九崴確定不能在安定設廠，也不容許任何天然氣廠在台南任何一個地點設廠。

盧崑福說，九崴能生存到現在是有貓膩的，2022年7月，前民進黨中執委郭再欽去民進黨中央找立委，力挺九崴天然氣發電廠，大家都知道郭再欽的能力，只要他一句話局長馬上就去職，台南空氣已是全國最差，PM2.5常常超標。

林燕祝說，九崴選址真的有問題，附近有社區有學校有安南醫院，台南太陽光電板這麼多還需要天然氣電廠嗎，全球訂定2050淨零排放標準，民進黨卻反其道，意圖將天然氣發電比例從38％增加到50％，市民怎會不抗議。

林美燕說，九崴天然發電廠基本規畫都缺乏，市府立場不應模糊不清，不要說沒共識前市府不會審查，議會反對，市民反對，不容市府玩文字遊戲，地點錯就不能通過。

蔡育輝指出，鋪設太陽光電板，中央核准地方完全沒權利，所以農電共生、魚電共生，根本不須地方同意，九崴離最近住宅區不到1千公尺，民進黨更在台南砍樹種太陽面板，在山上區設森霸天然氣電廠，官田台汽電及各種焚化爐排放，重創環境生態，興達港也是世界排名的汙染大戶，若再加上九崴天然氣發電場設在市區，台南人還活得下去嗎？根據英國自然期刊研究，台灣肺腺癌罹患率是韓國的3倍，是英國的5倍，PM2.5越高肺癌風險越高，衛生署公布的國人十大癌症首位也是肺癌，讓台南人更悲傷的是的是台南女性肺癌發生率是全國第一，男性也排名前幾名，空污奪走台南人的生命和健康，台南人怎會不憤怒？