台南兩大水庫只剩7038萬噸　市府抗旱力拼銜接梅雨季

▲台南市長黃偉哲表示，市府抗旱不鬆懈，持續以多節水、多調度、多找水策略，積極開源節流，力拼供水至6月底銜接梅雨季。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

截至5月17日，台南市主要南化水庫蓄水量1617萬噸，蓄水率18.07％，曾文-烏山頭水庫蓄水量7038萬噸，蓄水率12.01％，3座水庫共8655萬噸，整體水情相當嚴峻。

市長黃偉哲表示，市府抗旱不鬆懈，持續以多節水、多調度、多找水策略，積極開源節流，力拼供水至6月底銜接梅雨季，也呼籲民眾一同努力節水延長自來水供水期程。



市府水利局表示，2022年夏季颱風未登陸，市府團隊隨即自去年下半年超前部署，努力開源節流，在開源的部分，積極建置再生水廠，讓再生水的運用取代部分自來水，永康再生水廠於2022年12月16日啟用供水、安平再生水廠於2023年4月8日啟用供水，至5月每日已可供約5萬噸再生水供應南科園區產業用水，減少民生用水壓力，並已整備19口抗旱井，目前每日可供水3萬噸產業次級水供民間使用；台南市並積極爭取中央7台大型RO移動式淨水機組，已布設於本市樹谷園區、永康科技工業區、善化及歸仁建築工地，可產出符合工業需求用水，總供應量約每日2800噸，已於3月中旬陸續啟用供給工業園區廠商載水，減輕工業需水壓力。





節流部分，市府自去年8月27日(綠燈提醒)開始，各局處即加強節水措施及擴大回收水運用，每日回收水運用約有4800噸，並持續加強運用；台南市7座水資中心（安平、官田、仁德、安南、柳營、虎尾寮、永康）均設有取水口，每日可供16800噸回收水，可供花木澆灌、廁所沖洗、道路抑制揚塵等非人體接觸之生活次級用水，24 小時全天候免費開放取用。



另外台南山區芒果、龍眼、荔枝果樹農作物是重要經濟產業、觀光命脈，以往農民合法抽取河川地面水、地下水或農塘灌溉，今年因缺水農民反映果樹正值開花期，憂心缺水影響收成。市長黃偉哲向中央水利署爭取水車、供水桶等經費補助，協助載用回收水灌溉山區果樹，已於4月上旬供水，至今供灌超過1萬噸，解農民燃眉之急，讓今年山區果樹農作生產獲得一定保護。





黃偉哲市長表示，現在是抗旱最後一哩路，市府抗旱不鬆懈，經過市府及中央的努力，平均每天台南已找出約9萬噸的水量；市長也再次呼籲市民朋友一同共體時艱愛惜珍貴水資源，如澆花以洗菜洗米水代替、熱水流出前的冷水再利用、RO飲水機排出廢水、冷氣機冷凝水作為清潔澆灌用途等，希望市民朋友在生活中落實水回收再利用，一滴水用兩次，就可協助節省自來水，希望市民一起響應節水，共度乾旱難關。