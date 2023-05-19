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社會 社會焦點 保障人權

收216萬名車！人妻偷吃已婚老闆「合體很喜歡」　海量鹹濕對話曝

▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲高雄一名人夫偷吃已婚小三，還送她216萬名車當生日禮物。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名小三結婚有小孩，仍偷吃開設建築師事務所的人夫，被正宮告上法院求償300萬。法官認為，小三明知人夫已婚，仍接受人夫贈送的216萬名車、每月10萬零用錢、黃金、名錶、手機等贈禮，並在人夫出資給她居住的租屋處發生關係，兩人還有「10/2合體，很喜歡」、「進進出出挺刺激的」等海量鹹濕對話，已侵害正宮配偶權，判她要賠50萬元。

正宮主張，她和丈夫阿偉(化名)結婚8年多，原本生活幸福美滿，不料前年丈夫突然態度改變，經常對她惡言相向，讓她身心俱疲，只好返回大陸就醫，去年1月回家時，發現丈夫神情有異，追問下丈夫才坦承外遇小三。

正宮發現，丈夫和小三從2020年8月到2021年2月間，不僅有許多鹹濕對話，且至少發生20次性行為，已婚的小三甚至和配偶簽立協議書，作為與阿偉交往的協議基礎，內容記載「有216萬車子可以開」、「月入＋10萬＋斗內」、「一年斗內400萬」，等於小三規劃透過和阿偉外遇獲利。小三介入她家庭讓她深感痛苦，她要向小三求償300萬元。

小三則表示，她和阿偉2020年8月因工作認識，阿偉知道她已婚仍猛烈追求，她也看過阿偉的離婚協議書，因此她並不知道阿偉沒有離婚，後來發現阿偉已婚、還有說謊、暴力行為，就逐漸和他切斷連絡，兩人並未發生性行為。

法官查看兩人的LINE訊息，小三曾對阿偉表示「那我要拚比你先離婚」，且小三的配偶曾對阿偉提出刑事告訴，當時小三就坦承「直到2020年9月初，他說要對我女兒跟他親生的一樣好，我才答應他的追求」、「期間他送我名牌手錶/手機/平板/電腦以及黃金，且每月固定給我10萬元，又出錢租房子給我，並且在2020年11月送我車子，以及承諾未來我離婚後會買房子送給我…」，表明小三已知道阿偉已婚，小三還認為自己「又沒有犯法」、「就什麼傷害配偶權而已」。

另外，小三也傳訊給阿偉「明天讓你跟我一起演片子」，阿偉回應「愛情動作片」、「進進出出挺刺激的」，而後兩人又有「嘿嘿、讓妳變成潮潮呀、一晚7次」、「你是我的性啟蒙大師、再好好教我、我學習力很強」、「10/2合體，很喜歡」、「抱歉我還是沒完全忍住，但這次有點算一起飛天」、「我甘願被妳玩弄、我也想看、舔包密技、（飛機圖案）手沒力了、而且被妳寵壞了、愛上濕濕、妳是濕濕小可愛、我是偉偉小香腸」、「辛苦老公奔波、晚上幫你按腳、3隻都按」等海量鹹濕對話。

法官認為，小三明知阿偉有家庭，仍接受他諸多贈禮、現金，以及價值216萬元的汽車當生日禮物，並以LINE對話互訴情衷，也曾短暫居住在阿偉出資租的房子，兩人數度在租屋處獨處並發生性行為至少9次，已侵害正宮配偶權，判小三要賠50萬元，全案還可上訴。

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