全國績優韌性社區考評　台南永康區復國及安南區佃東里入選

▲消防署副署長馮俊益領隊率4位專家學者，前往台南市進行全國績優韌性社區第2階實地訪評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市績優韌性社區永康區復國及安南區佃東里，經內政部評核獲選進入全國績優韌性社區第2階實地訪評，19日由消防署副署長馮俊益領隊率4位專家學者，前往台南市進行實地訪視評議。

這次實地訪評由台南市政府災害防救辦公室執行秘書王雅禾參議陪同，分別由佃東里程全祿里長及復國里防災士李宥儒進行社區運作簡報，並帶領全體委員進入社區實地踏勘。

針對本次韌性社區實地訪評，黃偉哲市長表示，對於防救災工作，市府永遠與民眾站在第一線，藉由社區自力推動強化韌性，加上中央給予績優表揚及獎勵補助，勢必能強化社區救災能量，使災害防救工作由點到線再到面，讓台南市在各個社區層面共同提升災害防救能力，經由專家學者實地進入社區踏勘訪視，並提供建言，未來社區面對天然災害時更能具有「韌性」，期許防災做得更早，讓災害來臨損失少，台南市民過得更好。

消防局長李明峯指出，社區自主防災救工作做的好，遭遇突發災情時擁有足夠正確防災知識與緊急避難方式以應變處置，降低災害傷亡及損失即可發揮初期防救災功效，也能讓政府與民間上下齊心努力讓民眾遠離危險，並將救災資源有效運用。

台南市自2019年至2023年共建置2期韌性社區，每期4個社區，第1期韌性社區：永康區復國、東區和平里、安南區佃東里、南區喜南里等4個社區，已建置完成，2022年3月均獲內政部頒發一星標章韌性社區，現階段已進入維運階段，預計2023年申請二星標章韌性社區；第2期韌性社區：歸仁區七甲里、新營區中營里、麻豆區晉江里、柳營區果毅里等4個社區，並於5月均獲內政部頒發一星標章韌性社區。

2023年度績優韌性社區評鑑分書面及實地訪評兩階段執行，由永康區復國及安南區佃東里韌性社區代表台南市參與本次評鑑，經過第1階段書面評審後，兩處韌性社區皆獲得進入第2階段實地訪評的資格。

這次訪視及專家學者委員根據社區減災、整備、應變及復原重建規劃、具高風險類型說明、防救災特色作為、推動前後比較及說明、持續運作以及現場簡報給予社區防救災評分及建議，透過此次書面評鑑、實地訪評以及各委員的指導下，相信將能強化本市社區民眾自我防救災意識、提升風險溝通能力及自主防救災能力。