　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全國績優韌性社區考評　台南永康區復國及安南區佃東里入選

▲消防署副署長馮俊益領隊率4位專家學者，前往台南市進行全國績優韌性社區第2階實地訪評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲消防署副署長馮俊益領隊率4位專家學者，前往台南市進行全國績優韌性社區第2階實地訪評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市績優韌性社區永康區復國及安南區佃東里，經內政部評核獲選進入全國績優韌性社區第2階實地訪評，19日由消防署副署長馮俊益領隊率4位專家學者，前往台南市進行實地訪視評議。

這次實地訪評由台南市政府災害防救辦公室執行秘書王雅禾參議陪同，分別由佃東里程全祿里長及復國里防災士李宥儒進行社區運作簡報，並帶領全體委員進入社區實地踏勘。

▲消防署副署長馮俊益領隊率4位專家學者，前往台南市進行全國績優韌性社區第2階實地訪評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

針對本次韌性社區實地訪評，黃偉哲市長表示，對於防救災工作，市府永遠與民眾站在第一線，藉由社區自力推動強化韌性，加上中央給予績優表揚及獎勵補助，勢必能強化社區救災能量，使災害防救工作由點到線再到面，讓台南市在各個社區層面共同提升災害防救能力，經由專家學者實地進入社區踏勘訪視，並提供建言，未來社區面對天然災害時更能具有「韌性」，期許防災做得更早，讓災害來臨損失少，台南市民過得更好。

消防局長李明峯指出，社區自主防災救工作做的好，遭遇突發災情時擁有足夠正確防災知識與緊急避難方式以應變處置，降低災害傷亡及損失即可發揮初期防救災功效，也能讓政府與民間上下齊心努力讓民眾遠離危險，並將救災資源有效運用。

▲消防署副署長馮俊益領隊率4位專家學者，前往台南市進行全國績優韌性社區第2階實地訪評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市自2019年至2023年共建置2期韌性社區，每期4個社區，第1期韌性社區：永康區復國、東區和平里、安南區佃東里、南區喜南里等4個社區，已建置完成，2022年3月均獲內政部頒發一星標章韌性社區，現階段已進入維運階段，預計2023年申請二星標章韌性社區；第2期韌性社區：歸仁區七甲里、新營區中營里、麻豆區晉江里、柳營區果毅里等4個社區，並於5月均獲內政部頒發一星標章韌性社區。

2023年度績優韌性社區評鑑分書面及實地訪評兩階段執行，由永康區復國及安南區佃東里韌性社區代表台南市參與本次評鑑，經過第1階段書面評審後，兩處韌性社區皆獲得進入第2階段實地訪評的資格。

▲消防署副署長馮俊益領隊率4位專家學者，前往台南市進行全國績優韌性社區第2階實地訪評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次訪視及專家學者委員根據社區減災、整備、應變及復原重建規劃、具高風險類型說明、防救災特色作為、推動前後比較及說明、持續運作以及現場簡報給予社區防救災評分及建議，透過此次書面評鑑、實地訪評以及各委員的指導下，相信將能強化本市社區民眾自我防救災意識、提升風險溝通能力及自主防救災能力。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
吳淡如住飯店「一直開著水龍頭」釀淹水！　飯店0求償還向她認錯
獨／高中男擁5億房產！　原因曝光
北市女業務過馬路　遭「百萬阿爾法」撞飛慘死
2歲兒突爆咳！陳彥婷「一種第六感」掛急診　秒被告知住院
快訊／新竹市團滅現場！　22車全部泡水
自由潛水魂斷小琉球　體改先鋒「最後身影曝光」！
獨／3姊弟失聯10年！被塞書包的弟弟近況曝　最快「這時候」見
快訊／11縣市持續豪雨特報！　雷雨彈轟中部2縣市
庾澄慶遭瞎傳「突發心臟病死訊」！　經紀人緊急回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

因應汛期未雨綢繆　黃偉哲視察大洲抽水站防汛整備

台南兩大水庫只剩7038萬噸　市府抗旱力拼銜接梅雨季

「命中『住』定台南」影片徵選　黃偉哲力邀參加命中「三心」

全國績優韌性社區考評　台南永康區復國及安南區佃東里入選

全新升級智慧回收島啟動　24小時0人力智慧化服務有夠讚！

雷雨強襲桃園「新屋區260毫米最多」　張善政：強化防汛能力

颱風受損封閉2年！投入4200萬　花蓮竹林橋原址重建年底完工

台灣原住民慢食博覽會10月登場　台韓大師切磋對話先暖身

善心人士傳承長輩遺愛　捐贈救災器材守護消防員救災安全

台南智慧路邊停車格　4千席全數完工20日啟用新增823席

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

黃子佼曝1歲愛女驚人存款！　「刷卡買單」孟耿如母親節大餐

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

太會煮啦！奈國女名廚狂煮菜逾100小時 破世界紀錄

北京實測花現金

《小美人魚》音樂一下回憶湧現　海莉貝利美聲狂掉雞皮疙瘩

因應汛期未雨綢繆　黃偉哲視察大洲抽水站防汛整備

台南兩大水庫只剩7038萬噸　市府抗旱力拼銜接梅雨季

「命中『住』定台南」影片徵選　黃偉哲力邀參加命中「三心」

全國績優韌性社區考評　台南永康區復國及安南區佃東里入選

全新升級智慧回收島啟動　24小時0人力智慧化服務有夠讚！

雷雨強襲桃園「新屋區260毫米最多」　張善政：強化防汛能力

颱風受損封閉2年！投入4200萬　花蓮竹林橋原址重建年底完工

台灣原住民慢食博覽會10月登場　台韓大師切磋對話先暖身

善心人士傳承長輩遺愛　捐贈救災器材守護消防員救災安全

台南智慧路邊停車格　4千席全數完工20日啟用新增823席

因應汛期未雨綢繆　黃偉哲視察大洲抽水站防汛整備

快訊／雷雨帶往南掃！雨彈最新轟炸路徑出爐　劇烈降雨炸2地1小時

好消息！許基宏傷癒復出二軍首打席開轟　有機會歸隊一軍

企業常見三種網路威脅　NORDVPN有解方保護企業資安

教育部通過台科大整併華夏科大！私校工會：應修專法鼓勵公私併

康建4死槍案李鴻淵一審判死！家屬盼速決：不執行只是騙人的謊言

《英雄聯盟》T1 vs JDG中韓五場激戰收視保障！230萬觀看刷新MSI紀錄

迎接最美五月雪！特搜全台油桐花盛典　漫步片片白雪桐花雨

詹皇一路「倒退嚕」向場邊席　馬刺菜鳥：為何國王這麼常假摔

長華科技砸30億新建第4座廠房　今落成啟用

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

地方熱門新聞

即／雷雨狂灌！桃園疑變電箱爆炸多地停電

基北北桃1200通勤月票上路　桃捷機動增班

拚連任！桃園無黨籍議員合體　力挺呂玉玲

基北北桃生活圈定期票　5/18起開始預售

龍潭到台北通勤族等嘸公車　徐玉樹求改善

板橋陽明地下道拆除　新增行人通行環境

台東白牌車賺150元　罰10萬元扣牌扣照罰很大

台南智慧路邊停車格新增823席

台南勞雇安心再升級

清潔隊薪水40K！　63名碩士報考

黃偉哲邀請民眾520聽老歌喚起台灣美好記憶

第一美瀑乾巴巴…遊客數卻驚人

新竹護城河淹水！林智堅火速勘災

每天放臭屁　台灣最大花雷公屁開了

更多熱門

相關新聞

醉漢狠摑救護員一巴　恐影響聽力

醉漢狠摑救護員一巴　恐影響聽力

醫院又傳急診室暴力！台南一名男子酒醉後摔倒受傷，送至台南醫院進行處置，男子卻情緒不穩朝救護人員叫囂「你要打我嗎？」伸手往對方臉頰揮打了一巴掌，力道之大發出嚇人聲響，造成黃姓救護人員左側耳朵與臉頰挫傷，後續還要追蹤聽力是否受到影響。

即／國1麻豆段2車追撞　占2線道回堵5km

即／國1麻豆段2車追撞　占2線道回堵5km

誆改運拐女子性侵　淫男慘了

誆改運拐女子性侵　淫男慘了

台南智慧路邊停車格新增823席

台南智慧路邊停車格新增823席

機車失控撞倒幼兒園鐵門人送醫

機車失控撞倒幼兒園鐵門人送醫

關鍵字：

全國績優韌性考評台南永康復國安南佃東

讀者迴響

熱門新聞

高三男擁5億房產！登記結婚2hrs後墜樓亡

日月潭纜車驚見情侶口愛　九族文化村傻眼

失聯10年　被塞書包的弟弟找到了

26歲女墜樓亡…民眾驚爆「是選秀歌手女友」

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警：快把口罩戴回來

徐靜蕾遭爆美國生女「孩子的爸大家都知」

黑狗撿回來養1個多月竟然變灰色

莫莉受夠了！指名Dcard帳號：停止惡意攻擊

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

新竹多起民宅淹水！妹子開車被嚇哭喊世界末日

幼兒園爆「女師餵藥3幼童」　警方逮人扣證物

開大牛撞機車「給6千和解」仍被報警！最有錢網紅怒了

「煙囪雲」驚人降雨攻進南部了　11縣市豪雨特報　

雷雨帶卡住了！雨彈轟2縣市1小時　警戒區出爐

超商大杯美式、拿鐵買5送5連3天搶囤

更多

最夯影音

更多
滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃
咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面