醉漢嗆「你要打我嗎」！狠摑救護員巴掌超大聲　恐影響聽力

記者林悅、蔡怡萍／台南報導

醫院又傳急診室暴力！台南一名男子酒醉後摔倒受傷，送至台南醫院進行處置，男子卻情緒不穩朝救護人員叫囂「你要打我嗎？」伸手往對方臉頰揮打了一巴掌，力道之大發出嚇人聲響，造成黃姓救護人員左側耳朵與臉頰挫傷，後續還要追蹤聽力是否受到影響。

▲▼ 台南男酒後受傷送醫，在急診室掌摑救護人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府消防局表示，中正91兩名救護人員於昨(18)日凌晨2時2分，接獲勤務中心派遣前往中西區青年路執行緊急救護，現場發現男性傷者右手擦傷、左臀疼痛，並發現他身上散發濃厚酒氣。

救護同仁替男子包紮止血完後，將他送往衛生福利部台南醫院，到院後救護人員、男子與醫護人員於檢傷區檢傷時，男子卻開始躁動，在擔架床上向黃姓救護人員叫囂「你要打我嗎？」黃員口氣和緩告知「請你冷靜，現在在醫院我們不會打你」，但男子竟下擔架床出手掌摑黃員左臉，造成左側耳朵及臉頰鈍傷，後續聽力需門診追蹤，黃員已至醫院驗傷，並至臺南市警察局第二分局民權派出所提出妨害公務及傷害的告訴。





台南市長黃偉哲得知此事後表示，已請消防局積極處理，消防局局長也決定提告到底，不容許救護暴力，後續也將協助救護人員提出告訴。同時，也提醒民眾飲酒應適量，避免造成危險及傷害他人。