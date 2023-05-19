媽媽肚內臍帶扭轉54圈成「麻花」　34周剖腹撿回女兒一命

▲孩子在媽媽肚內過於好動，臍帶扭轉54圈成麻花狀。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

萱萱（化名）的媽媽陳女士（化名）在25周產檢時發現肚內臍帶異常，疑似有圈數過多、螺旋過密的情況發生，同時，肚內的萱萱體重也較同齡者輕，雖然胎心音等指數皆為正常，但萱萱接下來的幾次產檢，發育都比較遲緩，最後由醫生評估，決定在34周施行剖腹產，這才發現，萱萱長約50公分的臍帶已經扭轉54圈成麻花狀，再晚一步恐保不住性命。

《極目新聞》報導，5月18日，在新生兒暖箱（保溫箱）裡住了37天的萱萱出院了。她的體重從出生時的1.65公斤（1650克）長到了2.64公斤（2640克），正因為她在媽媽肚子裡過度活潑，讓她有了這段特殊的經歷。

醫院在陳女士懷孕25周產檢時發現，萱萱的臍帶螺旋過密、圈數過多，胎兒體重相當於懷孕23周，已經低於同胎齡的胎兒，主因就是臍帶過度扭轉。淮安市婦幼保健院產科主任醫師鈕慧遠表示，「懷孕34周，B超（超音波）監測胎兒只有懷孕30周的大小，考慮孩子在宮內生長遲緩，並且有停止生長的趨勢，建議終止妊娠。」

直至4月12日，醫生決定讓陳女士剖腹產，這才發現臍帶過度扭轉，成螺旋狀，紐慧遠指出，「臍帶旋轉的圈數太多，已經達到54圈，寶寶出生體重是1.65公斤，對於接近35周的孕婦來說，孩子的體重是極低的。」

據了解，嬰兒在媽媽的肚內活動，常會伸手動腿，還會轉圈圈作運動，這時便會使臍帶出現生理性扭轉，一般扭轉6至11圈不影響胎兒血液供應，但是一旦扭轉程度嚴重到阻礙臍血管的血液流通，胎兒恐發生宮內發育遲緩、宮內窘迫，甚至因血運中斷而導致死亡。

鈕慧遠強調，「孕婦在產檢中發現各種臍帶問題也不要過度緊張，要密切監測胎動情況，同時要更加重視產前檢查，因為產檢的時候通過B超，甚至其他一些輔助手段，是能提前發現一些特殊異常的情況，及時地干預和處理對胎兒都是比較好的。」