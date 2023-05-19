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母親血淚史！台灣逾6成產婦「會陰被剪一刀」　遠高於世衛建議10%

▲孕婦難產。（圖／CFP）

▲母親血淚史！台灣逾6成產婦「會陰被剪一刀」，遠高於世衛建議10%。（圖／產婦示意圖／CFP）

記者嚴云岑／台北報導

台灣行動生育改革聯盟（以下簡稱：生動盟）公布「台灣女人生產經驗大調查」，結果顯示高達6成以上產婦與伴侶不曾接受產前教育，僅有不到3成的孕婦規劃「生產計畫書」。此外，產婦接受會陰切開施行率逾6成，遠高於先進國家和世界衛生組織建議的比例。

生動盟於今年母親節前夕公布生產經驗調查，在2517名5年內有生產經驗的婦女問卷回覆中，發現許多已被廣泛檢討的醫療介入措施，在台灣仍普遍使用，其中醫院與診所的會陰切開術實施率，分別高達73.4%與61.5%。

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世界衛生組織於1996年建議，合理的會陰切開率約為10%，全球近年來的會陰切開術率也普遍下降，例如在加拿大的自然陰道分娩，會陰切開術從2004 年 的13.5% 降至 2017 年 6.5%；美國亦於2020年，降低至5.2％。

生動盟提到，會陰切開術在過去曾被用來促進產程而執行，但是近年來實證研究已明確指出，不必要的會陰切開反而會增加傷口裂開與感染風險。同時，助產界與部分醫界已發展諸多措施，以能避免會陰撕裂傷，如：產前的會陰按摩、生產時的延遲用力、改變生產姿勢，以及適度保護會陰等。

▲▼懷孕,生產,孕婦。（圖／達志影像／示意圖）

▲台灣6成以上產婦與伴侶不曾接受產前教育，僅有不到3成的孕婦規劃「生產計畫書」。（圖／示意圖／達志影像）

台灣醫界對此有所討論，但未能進行實質的改革。台大婦產科李建南教授於2014年所發表了「發展本土化之友善生產模式及其成效評估研究三年研究總報告」，其中訪談了273位產科醫師，有57%醫師同意「有條件」施行會陰切開術。

生動盟也發現，有越來越多的婦產科醫師，有意願降低施行會陰切開術，卻礙於過往的醫師養成過程中欠缺相關的訓練，以至於只能常規性地執行會陰切開。為了降低台灣會陰切開術的施行率，生動盟呼籲衛福部應該儘速與孕產相關醫學團體合作，提供「不剪會陰的接生方式」研習課程。

此外，對於落後於國際建議的產前教育，生動盟也建議國健署應該在目前14次的產檢中，在原訂要在第28、30、34、37週所做的例行性檢查之外，各新增一次3小時的產前教育；同時應將《性別工作平等法》的「陪產假」改為「生產準備假」，並放寬適用範圍至參與產前教育，幫助新手家庭儲備技能，為未來變化做好準備。

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