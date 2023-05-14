台南3歲小妹妹頭七！父喊話「來找爸爸」：想聽最好聽的笑聲

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市北區8日發生一起死亡車禍，一對母女走在斑馬線上，遭杜姓孕婦駕車撞上，造成3歲余姓女童當場死亡、38歲的母親重傷，引發全台關注。今(14日)是余小妹妹的頭七，余爸爸也在臉書感性PO文，「來找爸爸，爸爸好想你，好想看看你、好想抱抱你、好想聽聽全世界最好聽的笑聲……。」

▲台南女童遭孕婦撞斃，頭七爸爸受訪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

肇事的杜女在醫院休養多日後，終於在昨(13日)前往靈堂給女童上香，並下跪致歉。余爸爸今(14日)表示，「有跟她(杜女)說可以每天來沒關係，我們不會對你怎麼樣，她是孕婦，可能會害怕。昨天她來，不管是因為我下了最後通牒，還是她發自內心，我都沒有為難她，也尊重她肚裡的生命。」

余爸爸強調，自己至今都沒有原諒杜女，而且有權力原諒她的，只有已經離世的女兒、和仍在加護病房的太太，「作為一個先生、一個爸爸，我在招魂現場答應女兒，要替她討回公道，只要2個人中有一個不原諒，我就不可能原諒她！就算她天天來懺悔道歉，我都不見得可以放下仇恨，更何況是完全沒出現。」

今也是余小妹妹的頭七，爸爸在臉書感性發文，向女兒報告家裡的近況，「好多好多爸爸媽媽的親友來到現場，爸爸簡直是在坐公檯，但是爸爸好累，因為爸爸的情緒一直持續輪迴，親友剛來，爸爸哭、難過；親友坐下聊天，爸爸慢慢放鬆心情；親友聊天聊到往事，爸爸心情也跟著笑了，就這樣重覆了5、6次，每個都說要來看看你，給爸爸媽媽打氣，希望我們振作起來。」

文末，爸爸更向女兒喊話，「今晚是你的頭七，答應爸爸好嗎？來找爸爸，爸爸好想你，好想看看你、好想抱抱你、好想聽聽全世界最好聽的笑聲……。」