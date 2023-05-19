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台東環保局柴油車排煙檢測　今年巡迴7鄉鎮15場

▲台東環保局柴油車排煙檢測，今年將巡迴7鄉鎮舉行15場次。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東環保局柴油車排煙檢測，今年將巡迴7鄉鎮舉行15場次。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

為解決偏鄉地區到市區做柴油車排氣檢測不便的問題，台東縣環保局今年持續提供偏鄉柴油車排煙檢測服務，提升民眾進行柴油車排氣檢測與保養的意願，預計將前往鹿野鄉等7個鄉鎮，進行共計15場次，每場次檢測數量上限為40輛。

環保局說明，今年度偏鄉柴油車排煙檢測服務地點包含鹿野鄉、池上鄉、關山鎮、東河鄉、成功鎮、太麻里鄉與大武鄉等7個鄉鎮，共計15場次，每場次檢測數量上限以40輛為限，檢測服務時間皆為上午9時30分至12時及下午13時30分至15時30分，現場檢測合格後，可立即取得全國環保機關皆認可的自主管理標章，即可通行各縣市空氣品質維護區，免受各環保局攔車檢驗，日前已於鹿野鄉、池上鄉及東河鄉完成5場次，共計有96輛柴油車到場檢測，全數皆測驗合格，未來還有10場次歡迎民眾多加利用，相關行程規劃可至「台東縣環境保護局」官網(https://reurl.cc/Dmp99Q)查看。

環保局呼籲，車主平時應該要定期維護保養車輛，確實掌握車輛排氣符合標準，也可延長車輛壽命，減少油耗等好處，更可維護臺東良好空氣品質。

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