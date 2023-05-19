　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

112年國中教育會考20日登場　台東考區回歸疫情前相關應試

▲縣府教育處表示台東考區回歸疫情前相關應試。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲縣府教育處表示，台東考區回歸疫情前相關應試。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

112年國中教育會考於5月20、21日登場，台東考區有1千7百餘位學生應試。縣府教育處表示，今年度國中教育會考，台東考區各國民中學計有25所、報名總人數1,786人(應屆考生1,772人，非應屆考生14人)，分於台東高中、台東高商、關山工商、成功商水、大武國中、蘭嶼高中及綠島國中等7處考場應試。

教育處指出，為配合中央流行疫情指揮中心自5月1日起「嚴重特殊傳染性肺炎（以下稱為COVID-19）」由法定傳染病第五類改為第四類，指揮中心亦於同日解編，112年國中教育會考亦回歸疫情前相關應試作為，相關調整事項如下，自主配戴口罩：今年會考採自主配戴口罩方式，口罩自行準備，建議以素色為主。進入醫護站之人員，均應佩戴口罩。開放家長陪考：因應疫情趨緩，開放家長陪考，建議篩檢陽性之考生家長不宜陪考，陪考人員應遵守考場指示，共同維護考場秩序及校園整潔，提供考生良好應試環境。

此外， 取消COVID-19篩檢陽性及中重症考生應試資格限制：今年度會考不再限制篩檢陽性及中重症考生不得應試，若有調整至備用試場或醫療場所應試需求，得依據國中教育會考簡章「突發傷病及懷孕考生應考服務」一節提出申請。考區試務會受理申請並同意後，將視考生情況安置考生於通風良好之第二類備用試場，並遵行試場規定。

教育處進一步說明，今年國中會考考生，依各國中端通報資料，截至5月19日上午12:00止，因疫情申請｢突發傷病及懷孕考生應考服務者｣計7人，使用3間第二類備用試場。考生於會考期間若有調整至第二類備用試場應考需求者，得向考區申請，視考生情況提供試場應考。考生如因疫情隔離治療確無法應試者，檢附相關佐證資料將以專案方式協助是類考生升學高級中等學校及五專。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
世衛大會將登場台灣未獲邀　國台辦：民進黨造成的
詐團群組驚見文大校花！　不起訴原因：每月零用錢60萬
快訊／豪雨特報擴大12縣市！　台南終於有參與感
5億高中男墜樓亡！家屬拋4疑點　控代書「假結婚真殺人騙遺產」
6年懸案破了！9歲女童失蹤　他看Netflix「4秒畫面」找
快訊／5億高中男關鍵死因曝！　結婚2證人路上隨機找的
NIKE限時打5折！　直接降2千元
陳歐珀還原涉im.B風波始末　綠委：他也是被詐騙的人之一

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

救護員遭送醫醉漢施暴　黃偉哲力挺黃偉哲　救護零暴力不容被打

台東衛生局推廣長者營養飲食　強化飲食質地調整、烹煮技巧

光電、天然氣廠掀眾怒　台南藍軍轟民進黨配合財團荼毒百姓

保障打火兄弟身體健康　台南市菁英扶輪社捐贈南消X光肺癌篩檢

112年國中教育會考20日登場　台東考區回歸疫情前相關應試

竹市清晨大雷雨 高虹安坐鎮指揮、掌握全市災情

因應汛期未雨綢繆　黃偉哲視察大洲抽水站防汛整備

台南兩大水庫只剩7038萬噸　市府抗旱力拼銜接梅雨季

「命中『住』定台南」影片徵選　黃偉哲力邀參加命中「三心」

全國績優韌性社區考評　台南永康區復國及安南區佃東里入選

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

黃子佼曝1歲愛女驚人存款！　「刷卡買單」孟耿如母親節大餐

北京實測花現金

太會煮啦！奈國女名廚狂煮菜逾100小時 破世界紀錄

《小美人魚》音樂一下回憶湧現　海莉貝利美聲狂掉雞皮疙瘩

救護員遭送醫醉漢施暴　黃偉哲力挺黃偉哲　救護零暴力不容被打

台東衛生局推廣長者營養飲食　強化飲食質地調整、烹煮技巧

光電、天然氣廠掀眾怒　台南藍軍轟民進黨配合財團荼毒百姓

保障打火兄弟身體健康　台南市菁英扶輪社捐贈南消X光肺癌篩檢

112年國中教育會考20日登場　台東考區回歸疫情前相關應試

竹市清晨大雷雨 高虹安坐鎮指揮、掌握全市災情

因應汛期未雨綢繆　黃偉哲視察大洲抽水站防汛整備

台南兩大水庫只剩7038萬噸　市府抗旱力拼銜接梅雨季

「命中『住』定台南」影片徵選　黃偉哲力邀參加命中「三心」

全國績優韌性社區考評　台南永康區復國及安南區佃東里入選

忙碌一早上卻見柴「倒床上呼呼大睡」　媽嘆：說好養狗要看家？

虎斑貓桌旁卡位想吃剉冰　聽到「殘忍一句話」秒變臉：為什麼啊？

2周取締1460件罰不怕！屏東又傳「行人地獄」　男過馬路慘被撞

快訊／士檢書記官涉偷拍遭收押！不服提抗告　法院裁定60萬交保

曹佑寧終於圓夢做這件事！　曝和謝依霖「一摸之緣」：真的沒客氣

許基宏二軍復出陽春砲　中信4比0完封樂天

林右昌「年輕人買不起房是沒規劃」炸怒火　她轟：鬼扯

詐團「居家上班」群組驚見文大校花　不起訴原因：每月零用錢60萬

店家「線上點餐」他愣住　全場推爆！這1點超優：都幫算好了

世衛大會將登場台灣未獲邀　國台辦：民進黨造成的

吃一記螳螂拳秒被KO　貓老大痛到搖頭「不要不要」

地方熱門新聞

即／雷雨狂灌！桃園疑變電箱爆炸多地停電

基北北桃1200通勤月票上路　桃捷機動增班

拚連任！桃園無黨籍議員合體　力挺呂玉玲

基北北桃生活圈定期票　5/18起開始預售

龍潭到台北通勤族等嘸公車　徐玉樹求改善

板橋陽明地下道拆除　新增行人通行環境

黃偉哲邀請民眾520聽老歌喚起台灣美好記憶

台東白牌車賺150元　罰10萬元扣牌扣照罰很大

清潔隊薪水40K！　63名碩士報考

台南智慧路邊停車格新增823席

台南勞雇安心再升級

第一美瀑乾巴巴…遊客數卻驚人

市府抗旱力拼銜接梅雨季

全國績優韌性社區考評

更多熱門

相關新聞

身旁一票人確診！苦主「遇2難題」崩潰　全場吵翻

身旁一票人確診！苦主「遇2難題」崩潰　全場吵翻

大家趕快把口罩戴回來！新冠疫情第4波反撲，加上流感夾擊，若「雙重感染」疾病嚴重度恐怕增30%。不過有網友分別訴苦，遇到確診兩極化的情況，像是同學疑似陽性不篩檢，仍要去學校上課；或是同事確診請假多天，導致別人要扛雙倍工作，引發網友熱議。

國中會考明登場！今天下午看考場　確診者可應試「恢復家長陪考」　

國中會考明登場！今天下午看考場　確診者可應試「恢復家長陪考」　

台東5/20舉辦「Love in Taitung」宣導

台東5/20舉辦「Love in Taitung」宣導

台東馬偕首例經肝胃吻合支架置入術

台東馬偕首例經肝胃吻合支架置入術

台東縣112年﹂民安9號」演習今展開

台東縣112年﹂民安9號」演習今展開

關鍵字：

確診會考台東

讀者迴響

熱門新聞

高三男擁5億房產！登記結婚2hrs後墜樓亡

日月潭纜車驚見情侶口愛　九族文化村傻眼

失聯10年　被塞書包的弟弟找到了

26歲女墜樓亡…民眾驚爆「是選秀歌手女友」

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警：快把口罩戴回來

徐靜蕾遭爆美國生女「孩子的爸大家都知」

黑狗撿回來養1個多月竟然變灰色

5億高中男結婚2hrs墜樓亡！26歲尪涉殺人罪30萬交保

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

莫莉受夠了！指名Dcard帳號：停止惡意攻擊

新竹多起民宅淹水！妹子開車被嚇哭喊世界末日

幼兒園爆「女師餵藥3幼童」　警方逮人扣證物

開大牛撞機車「給6千和解」仍被報警！最有錢網紅怒了

超商大杯美式、拿鐵買5送5連3天搶囤

「煙囪雲」驚人降雨攻進南部了　11縣市豪雨特報　

更多

最夯影音

更多
滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃
咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面