112年國中教育會考20日登場　台東考區回歸疫情前相關應試

▲縣府教育處表示，台東考區回歸疫情前相關應試。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



112年國中教育會考於5月20、21日登場，台東考區有1千7百餘位學生應試。縣府教育處表示，今年度國中教育會考，台東考區各國民中學計有25所、報名總人數1,786人(應屆考生1,772人，非應屆考生14人)，分於台東高中、台東高商、關山工商、成功商水、大武國中、蘭嶼高中及綠島國中等7處考場應試。

教育處指出，為配合中央流行疫情指揮中心自5月1日起「嚴重特殊傳染性肺炎（以下稱為COVID-19）」由法定傳染病第五類改為第四類，指揮中心亦於同日解編，112年國中教育會考亦回歸疫情前相關應試作為，相關調整事項如下，自主配戴口罩：今年會考採自主配戴口罩方式，口罩自行準備，建議以素色為主。進入醫護站之人員，均應佩戴口罩。開放家長陪考：因應疫情趨緩，開放家長陪考，建議篩檢陽性之考生家長不宜陪考，陪考人員應遵守考場指示，共同維護考場秩序及校園整潔，提供考生良好應試環境。

此外， 取消COVID-19篩檢陽性及中重症考生應試資格限制：今年度會考不再限制篩檢陽性及中重症考生不得應試，若有調整至備用試場或醫療場所應試需求，得依據國中教育會考簡章「突發傷病及懷孕考生應考服務」一節提出申請。考區試務會受理申請並同意後，將視考生情況安置考生於通風良好之第二類備用試場，並遵行試場規定。

教育處進一步說明，今年國中會考考生，依各國中端通報資料，截至5月19日上午12:00止，因疫情申請｢突發傷病及懷孕考生應考服務者｣計7人，使用3間第二類備用試場。考生於會考期間若有調整至第二類備用試場應考需求者，得向考區申請，視考生情況提供試場應考。考生如因疫情隔離治療確無法應試者，檢附相關佐證資料將以專案方式協助是類考生升學高級中等學校及五專。