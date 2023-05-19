台東衛生局推廣長者營養飲食　強化飲食質地調整、烹煮技巧

▲台東衛生局推廣長者營養飲食 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣衛生局社區營養推廣中心19日舉辦「高齡軟質餐食」工作坊，針對長者共餐據點、承攬長照送餐服務的單位及高齡友善餐廳的備餐人員進行培訓，強化飲食質地調整的知識與烹煮技巧，特別邀請具營養學博士背景前台北馬偕醫院營養課許碧惠營養師，並結合餐飲教學經驗豐富的廖美雲老師示範餐食料理與食物質地軟化的技巧。

此次工作坊參加對象有響應高齡友善餐食之餐飲業者、長者共餐據點餐飲從業人員，共有30位學員一同參與，由許碧惠資深營養師主持，導入國際吞嚥障礙飲食分級(IDDSI)概念與簡易測量工具的使用，進行示範健康美食料理，包括香Q鬆軟的健康糙米飯、水果咖哩醬佐嫩雞胸、塔香里肌燒豆腐及黄金小米粥等四道菜與點心，選用適當的食材軟化料理技巧，做出長輩們好咬易入口的健康美味料理，經由成果展示、品嘗軟質示範料理。

參與工作坊學員也開心分享說，今天學到新的食物軟化技巧，煮飯給長輩吃，不再只有煮稀飯、青菜和肉切細碎，經過老師指導以後，煮出來的菜餚色香味俱全，而且(示範菜餚)吃起來真的很軟、咬起來也不費力」。

台東縣衛生局設置社區營養推廣中心，每年會提供健康餐飲輔導與社區營養照護培力等服務項目，進行餐飲輔導與高齡友善飲食原則的宣達，並前往社區長者共餐據點、社區餐飲業店家進行指導，呼籲全民重視均衡飲食與響應高齡友善餐食推廣。