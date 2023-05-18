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台東馬偕首例經肝胃吻合支架置入術　膽管炎病患感謝生命中貴人

▲台東馬偕發展內視鏡超音波，提早發現小型胰臟癌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東馬偕發展內視鏡超音波，提早發現小型胰臟癌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣鹿野鄉彭先生多年來飽受膽管結石及膽管炎之苦，四處奔波求醫，曾二度至台大接受肝切除手術，一段時間之後發生肝膽管空腸吻合處狹窄，出現反覆膽管發炎，與菌血症情形，就這樣不斷進出醫院，經歷手術外引流忍受皮肉之痛及嘗試各種治療，仍無法完全根治，令他苦惱不已!所幸近年來台東馬偕引進了「內視鏡超音波導引膽道引流術」，運用此技術在胃與左肝內膽管之間置入支架，將膽汁引流到胃，之後更進一步將金屬支架置入原來肝管空腸吻合狹窄處(台東第一例)，讓膽汁得以流通順暢。3個月後再將金屬支架取出，截至目前為止已經一年多無復發膽管炎情形。彭先生表示：台東馬偕的「內視鏡超音波」已發展的很不錯，吳佳憲醫師是他生命中的貴人！

▲台東馬偕發展內視鏡超音波，提早發現小型胰臟癌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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胃腸肝膽科吳佳憲醫師表示：腹部超音波檢查常因腸氣遮蔽，無法清楚觀察位於胰臟和膽管的潛在病灶。內視鏡超音波（EUS），將超音波探頭安置在內視鏡前端，超音波探頭與受檢部位距離縮短，解像力高且不受腸氣干擾，可針對傳統超音波不易檢查的部位(膽管，胰臟)進行檢查。台東馬偕近年將此技術引進，目前可進行細針抽吸採樣小於2公分胰臟腫瘤，輔助膽胰管阻塞的引流術(經胃穿肝管 、經十二指腸穿膽管 、膽囊引流術等)，更以此技術完成台東第一例的肝胃造口腸吻合術及經肝胃造口瘻管金屬支架置入術等高難度微創手術，能早期診斷提高胰臟癌的存活率，提升膽道阻塞病患治療時的生活品質。

▲台東馬偕發展內視鏡超音波，提早發現小型胰臟癌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

胃腸肝膽科吳佳憲醫師表示：80%以上的胰臟癌，確診時已錯失治療先機，無法手術切除，且五年的存活率低於5%，因此早期發現及治療相當重要。「內視鏡超音波」，在小於2公分胰臟腫瘤的診斷準確度高於傳統的電腦斷層（CT）和磁振造影（MRI)，此外，內視鏡超音波還可導引細針穿刺進行胰臟腫瘤切片檢查，準確度可高達9成以上。吳醫師舉一位在醫院的志工為例，陳先生因膽囊息肉定期接受腹部超音波檢查時，意外發現胰臟疑似有腫瘤陰影，而後續電腦斷層檢查以及核磁共振檢查皆顯示無異常，胰臟腫瘤指數CA-199也正常。但運用『內視鏡超音波導引細針穿刺切片檢查』技術，診斷出胰臟有1.3公分的Ｇ1神經內分泌腫瘤。在傳統的正規檢查之外，超音波內視鏡檢查有時確實可以發揮其救援投手的精準效果。

相較於傳統檢查和治療方法，超音波內視鏡檢查具有更高的準確度、較小的創傷和更快的恢復速度。「內視鏡超音波導引膽管引流術」，是一項新的技術，透過微創免開刀無傷口的方式處理膽道阻塞，使病人不需要開刀，且術後也不需要隨時揹著膽汁引流袋，而影響生活及工作。其他應用還包括膽囊引流術以及胃腸吻合術，將原來需要剖腹開刀或體外引流管才可治療的急性膽囊炎與胃出口阻塞等病症，透過微創免開刀無傷口的方式及時處理。

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