中信國寶案　辜仲諒再獲無罪近確定！朱國榮2罪變5罪刑期加重

▲辜仲諒二審再獲無罪，依法幾乎無罪確定。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳銘峯／台北報導

中華棒球協會理事長、前中信金控副董事長辜仲諒，與弊案纏身的國寶集團總裁朱國榮，被控涉嫌「中信國寶」相關弊案。辜仲諒一審無罪後，26日的二審再度獲判無罪，依照《速審法》規定，他幾乎無罪確定。至於朱國榮的罪名從一審的2罪變成二審的5罪，犯罪所得也增加，因此高院加重他的刑度。

檢方指控辜仲諒與已經過世的父親辜濂松，長期將中信金資產層層轉匯到辜家父子投資的境外公司，侵吞中信資產約3億美元。另外也指控辜仲諒在中信壽併購台壽保時，藉機指示屬下利益輸送國寶集團朱國榮，使朱國榮獲利近10億元。不過這兩項起訴在一審台北地院審理時，就以查無實證為由，判決辜仲諒無罪。

檢方不服，上訴第二審。不過高等法院歷經3年多審理後，再度認為檢方舉證不足以將辜仲諒定罪，因此26日二審再度判決辜仲諒無罪。依照《刑事妥速審判法》規定，檢方上訴第三審受到限制，辜仲諒幾乎無罪確定。此外，同案中信金也有多名人員遭檢方一併起訴，包含辜家總管吳豐富、中信老臣張友琛、中信金前財務長張明田、股東張素珠、中信銀證券投顧董事李聲凱等人，一二審也都獲判無罪，也是幾乎無罪確定。

至於弊案纏身的朱國榮，結果就完全不一樣。檢方認為他趁著中信壽併購台壽保時，與好友兼秘書林桂馨共同炒作龍邦股票，並內線交易買賣台壽保股票。一審認定朱國榮犯下《證券交易法》「操縱股價」、「內線交易」2罪，犯罪所得1億5707萬餘元，總計判刑12年4月；另外林桂馨也因操縱股價，判刑3年8月。

不過二審高等法院，改認定朱國榮犯行更嚴重，總計他與林桂馨共同犯下4次「操縱股價罪」，再加上他原本的「內線交易罪」，高院改認定朱國榮犯下5罪，犯罪所得也提高到1億8036萬餘元，因此高院加重改判有期徒刑16年。另外林桂馨更慘，1個罪變成4個罪，刑度從一審的3年8月，二審加重改判為10年，犯罪所得48萬餘元沒收。

對於二審遭到加重改判，朱國榮律師團聲明指出，對二審判決有罪部分深表遺憾，朱國榮一定會繼續上訴，爭取清白。

▼朱國榮二審遭加重改判16年。（圖／記者吳銘峯攝）