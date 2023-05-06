泰山獨董杜英達發出親筆簽名聲明函　打臉陳敏薰、劉偉龍

▲杜英達發出親筆簽名，否認陳敏薰、劉偉龍的說法。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者吳銘峯／台北報導

針對龍邦國際（2514）昨午召開記者會，泰山獨董陳敏薰、董事劉偉龍再次指稱，杜英達獨董遭到恐嚇，4月20日見到朱國榮全身發抖、落淚，甚至還加碼爆料，其家人可能遭到脅持，讓許多友人高度關注杜英達的人身安全，也讓杜英達感到不勝其擾。

杜英達律師昨晚為此透過友人發出親筆聲明加以駁斥，再次否認於4月20日審計委員會開會前後，絕無遭到脅迫恐嚇情事。

據了解，杜英達昨日仍自在的外出探親，一直忙到夜間，決定發出親筆簽名函，請好友代為連繫媒體，除了說明其辭職緣由，也再次重申，「4月20日審計委員會前後，無脅迫恐嚇等情，爰不再贅。」完全打臉泰山獨董陳敏薰、董事劉偉龍在記者會的說詞！

至於另一無端遭劉偉龍點名的黃承國先生，杜英達也在簽名函中一併澄清「…5月4日出於自由意志提出辭任書，絕無外界所稱恐嚇、脅迫情事，更與黃承國先生無涉，請外界勿代本人揣測緣由。」證明劉偉龍所稱，黃承國要龍邦賣掉泰山股票亦屬造謠。



以下為杜英達親筆簽名的聲明內容：

本人為泰山獨立董事，並為執業律師，於泰山公司發生經營權爭奪之前後，在獨立董事法定權責範圍內，亦本於律師職能進行溝通協調，期能降低衝突，確保公司之正常營運，以維護員工、股東權益。

今年4月20日審計委員會議期間，本人仍一心協調初心主持會議，不意竟同遭爭奪經營權之雙方誤解，各自引經據典，一方主張尚未散會應該續行，一方則主張已經流會，本人深覺自身已難執行獨立董事職務，乃於5月4日出於自由意志提出辭任書，絕無外界所稱遭恐嚇、脅迫情事，更與黃承國先生無涉，尚請外界勿代本人揣測緣由。

至4月20日前後審計委員會議前後，無脅迫恐嚇等情，爰不再贅。

▼杜英達親筆簽名聲明函。（圖／杜英達提供）