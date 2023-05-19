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大陸開放台灣團客！我方禁團令還沒解　觀光局：盼兩岸同步開放

▲▼桃園機場,旅客,服務。（圖／桃機）

▲大陸宣布開放台灣團客赴大陸旅遊。（資料圖／桃機）

記者李姿慧／台北報導

大陸國台辦發言人馬曉光19日宣布，即日起恢復旅行社經營台灣居民到大陸團隊遊業務，歡迎台灣同胞赴大陸旅遊觀光。由於我國對中國仍有禁團令，大陸也尚未開放陸客來台，觀光局長張錫聰今受訪時表示，恢復兩岸市場要對等雙向，禁團令將在兩岸協商後才會解除，希望兩岸同步開放。

針對大陸國台辦宣布恢復大陸旅行社經營台灣旅客到大陸旅遊，觀光局長張錫聰今受訪時表示，大陸針對大陸接地社恢復可接待台灣旅客，原來禁止不能接待台灣團到大陸，現在也開放了，我方非常樂觀其成。

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張錫聰指出，昨天陸委會也有發布新聞，就兩岸旅遊政策後續會持續徵詢，兩岸旅遊恢復常態市場是雙方共識，至於如何恢復，基本上還是要「對等雙向」，如何同步對等恢復。

張錫聰表示，相關管理安排涉及事務性協商，期待重啟兩岸小兩會協商，包括遊程是否需要調整，疫情期間很多觀光建設、景點推動，也有新景點開發，譬如戶外主題、低碳旅遊等，都是未來安排行程很重要參考，需要雙方坐下來談，把相關大陸組團和接待方行程觀光資源變動、景點變化，以及兩岸旅遊業界有何不同，要對接事務性問題先做好溝通後，談好有共識的開放時間，期待盡速啟動，觀光局會配合相關政策來進行實務性協商啟動。

針對啟動時程，張錫聰指出，將會有先期溝通，包括跟陸方對口窗口是哪些、時間、地點等都要先期協商，有共識後再進行事務性溝通，重啟後慢慢規劃，傳遞彼此訊息。

由於我方禁團令未解，大陸雖宣布恢復接待台灣團客，但尚未開放中國客來台，張錫聰表示，也期待大陸開放陸客來台，才能雙向，大陸客來台遲遲未先開始，接待方和實施業者都很期待，希望同步開放，兩岸開放是遲早的事，何時同步開始，需要再溝通，會跟陸方進行意見前期溝通。

張錫聰指出，禁團令將在兩岸協商後才有解除，何時解除的問題，大陸來台基於大陸居民赴台觀光協議，在既有機制都還在且沒有變動下，照既有機制去談會比較快，將盡速啟動協商，有共識就應該來隨時啟動。

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