明起上路！搭全台45條「台灣好行」出遊　不分平假日祭半價

▲觀光局推出台灣好行半價優惠。（圖／觀光局）

記者李姿慧／台北報導

為推動國內觀光，受惠特別預算挹注，觀光局今宣布明天(5月20日)起至114年8月31日止，全台45條台灣好行路線不分平假日推出半價優惠，預估明年將再增加到70到80條路線，一次解決民眾出遊塞車和找停車位痛點。

疫情趨緩及國境解封，為鼓勵公共運輸，並吸引更多國內外旅客出外旅遊，交通部研擬「行政院促進公共運輸使用方案」，交通部觀光局推出「觀光景點公共運輸接駁方案」，其中「台灣好行優化服務」，包含票價優惠、增開班次、新增串遊路線及景點招呼站牌融入在地特色等4項措施。

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觀光局今(19日)舉辦「台灣好行票價優惠」啟動記者會，觀光局長張錫聰宣布，5月20日起至114年8月31日止，民眾於優惠期間持電子票證包含行動支付，搭乘全台45條台灣好行路線，即享不分平假日票價半價優惠。

▲台灣好行半價優惠明天起開跑。（圖／觀光局）

觀光局長張錫聰表示，「台灣好行」載客率都有5成左右，其中熱門路線譬如墾丁、日月潭、溪頭、福隆等載客率都有8到9成，連假期間更是幾乎班班客滿。這次推出台灣好行優化服務，班次增加，景點串聯增加，CP值更加提高，透過特別預算補助，台灣好行不管平假日都有半價優惠，可降低民眾出遊塞車情況，更可解決出遊找不到停車位痛點。

張錫聰指出，台灣好行目前有64條，目前先加入半價優惠路線有45條優先推動，後續會再持續增加，預計明年將會增加到70到80條路線。

▲觀光局長張錫聰(中)。（圖／觀光局）

張錫聰強調，台灣好行票價優惠只是第一步，接下來觀光局將陸續針對全台既有台灣好行路線，鼓勵客運業者增開班次，並新增景點串遊路線及提升候車環境，藉由「更多班次」、「更多路線」及「營造在地特色招呼站」等措施，打造全台「台灣好行」綿密路網，營造旅遊氛圍，要讓旅客切實有感。