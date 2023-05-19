Coldplay高雄開唱！又有2旅館趁亂抬房價　「8500開價1萬8」將開罰

▲觀光局辦理房價專案稽查，樂逸文旅-六合夜市棒球館合格。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

英倫天團酷玩樂團（Coldplay）宣布11月將在高雄連唱2場，2天10萬張票秒搶空。高雄市觀光局因應端午連假和演唱會再次稽查旅館房價，這次逮到2家業者超出備查房價，並公布旅館名稱，將依規定裁處新台幣1-5萬元罰鍰。

繼今年上半年新好男孩、西城男孩、韓團BLACKPINK、人氣天團五月天和天后張惠妹輪番在高雄開演場會，近來高雄又傳來英國britpop天團Coldplay也宣布在11月11日及12日至高雄開唱、嗨翻歌迷。

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▲觀光局辦理房價專案稽查，鈞怡大飯店也合格。（圖／記者許宥孺翻攝）

因應6月份端午連假及年底Coldplay演唱會，高雄市觀光局17日再度主動出擊稽查17家旅館，這次抽查結果，查出城市商旅德立莊博愛館、城市商旅真愛館共2家違反旅館業管理規則、超出備查房價，後續將依規定裁處罰款1至5萬元。

觀光局指出，城市商旅德立莊博愛館房價7000元，售價8384元，超收1384元，超過報備價格19.8%，裁罰1萬元；城市商旅真愛館房價8500元，售價1萬8000元，超收9500元，超過報備價格112%，開罰5萬元。

觀光局長高閔琳表示，高雄近期演唱會和大型活動盛況讓住宿一房難求，為維護城市觀光形象與消費者權益，觀光局也對不肖業者哄抬房價的行為祭出鐵腕；除積極辦理旅館聯合稽查並拉高稽查頻率，並針對超出備查房價的業者進行裁罰並加以公告。上半年累計稽查旅館81家次，就是要讓來高雄遊玩聽演唱會的旅客在高雄玩得開心、住得安心。

觀光局提醒遊客，出遊訂房前可利用臺灣旅宿網或向觀光局查詢該旅宿業是否為合法旅宿業及其核定房價。消費者若有消費爭議問題，可透過行政院消保處線上申訴系統提出申訴及直撥「1950」專線諮詢，或向高雄市政府觀光局反映(07-7409802) 。