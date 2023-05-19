鬼祟畫面曝光！「搞軌男」載瓦斯桶騎單車閒晃　下秒丟鐵軌險釀禍

記者鄧木卿、陳韻如／台中報導

台鐵竹南段鐵軌2日被人放置瓦斯鋼瓶，危及台鐵自強號上840多名乘客安全的事故！鐵路警察局經多日調閱相關監視器，發現嫌犯騎單車在竹南站區閒晃，而透過畫面可以看到，他單車後座椅墊上疑似就放著作案用的瓦斯鋼瓶，一路上小心翼翼慢慢騎，犯案後再變裝逃亡，警方18日前往嫌犯位於新竹的住家將人逮捕送辦，檢方訊後也向法院聲請羈押獲准。

▲犯嫌作案前畫面曝 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

這起案件發生在2日清晨5時42分許，272次PP自強號上午5時42分行駛至竹南香山間西正線123K處時，突然撞上不明物，司機員緊急停車後下車查看，發現列車下方有一小瓦斯桶，導致PP自強號因為第12車水管破裂被迫行駛，台鐵改派EMU3000型區間車接駁旅客。

對此，鐵路警察不敢大意，隨即成立專案小組追查，並調閱監視器發現，犯嫌作案前騎著單車在竹南站區閒晃，而車上就載著重約4公斤的瓦斯鋼瓶，一路上小心翼翼的緩慢前行，犯案後則立刻變裝堂往新竹。

警方於18日前往犯嫌家中將人逮捕，並查扣腳踏車、犯案時及犯案後變裝之衣物、褲子、拖鞋等證物，而由於犯嫌對於作案動機多所保留及迴避，經法官裁定羈押。犯案動機及過程有待檢警專案小組進一步調查。