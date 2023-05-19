巧合嗎？柯文哲淡水辦520記者會　蔡英文13年前也從這出發

▲民眾黨主席柯文哲角逐2024總統大位。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲20日將前往淡水舉行記者會，期盼延續150年前馬偕牧師精神，以實際行動化解仇恨誤解。有趣的是，總統蔡英文2010年競選新北市長時，第一個公開行程就選在淡水馬偕銅像前，喊話借重馬偕精神。

明天就是蔡英文執政7周年，適逢2024總統選戰開打，藍綠白3方都規劃行程。民進黨總統參選人、副總統賴清德上午將陪同蔡英文發表談話，下午出席民進黨國際部舉辦的「全國高中職國際知識競賽」，與青年學子面對面；國民黨總統參選人侯友宜則出席中央黨部舉辦的總統與立委提名人誓師大會，發表國政報告；柯文哲則規劃前往淡水舉辦參選總統宣示記者會。

相當耐人尋味的是，柯文哲選擇「跨區」來到新北淡水舉辦首場記者會，選址「強碰」蔡英文2010年的競選行程規劃。當年蔡英文選擇淡水作為搶攻新北市長的第一站，親自向所有的鄉親報告，她參選第一屆新北市長的決定。

綠營黨內人士分析，柯文哲選擇從淡水出發，除了有跨足新北市、劍指新北市長侯友宜的意味，也與蔡英文2010年競選新北市長時，從淡水出發、盼繼承馬偕精神的規劃不謀而合，「蠻有趣的，這是刻意安排還是巧合？」