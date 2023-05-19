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郭正亮退黨　民進黨斥發言「一再詆毀本黨」：依程序處理

▲▼郭正亮（圖／資料照）

▲前立委、名嘴郭正亮宣布退出民進黨。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

前立委郭正亮稱遭檢舉損害民進黨聲譽，19日透過名嘴黃暐瀚代轉聲明，強調「道不同不相為謀，君子絕交，不出惡言」，宣布退出民進黨。對此，民進黨發言人張志豪表示，言論自由不代表可以抹黑栽贓。郭正亮過去相關發言明顯涉及扭曲造謠言論，一再詆毀黨且抹黑黨同志，嚴重破壞黨譽，民進黨已依照黨內評議程序處理。

民進黨前立委、名嘴郭正亮19日發出聲明宣布退出民進黨，表示獲悉台北市黨部於5月16日以有人檢舉損害民進黨聲譽為由開除他的黨籍，目前正移送評委會處理中，「本人對此無意爭辯，尊重黨部決議，聲明即日起，本人自行退出民主進步黨，道不同不相為謀，君子絕交，不出惡言。」

郭正亮1996年在媒體人陳文茜力邀下加入民進黨，並擔任中央黨部文宣部主任，2001年轉戰區域立委，直到2008年敗給蔣孝嚴，之後曾短暫出任行政院體委會副主委，2011年再次投入區域立委選戰，初選敗給前立委姚文智後，淡出政壇。

2015年時任黨主席蔡英文提名郭正亮為不分區立委，但因政黨票不足未當選，直到顧立雄被指派擔任不當黨產委員會主委，才遞補上不分區、時隔8年重返立院，期間爆出酒駕事件，後來擔任名嘴常上政論節目針砭時事，之後與綠營漸行漸遠。

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