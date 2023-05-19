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正牌官方ChatGPT手機版來了！免費無廣告還支援語音輸入

▲ 正牌官方ChatGPT手機版來了！免費無廣告還支援語音輸入。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 正牌官方 ChatGPT 手機版來了。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／綜合報導

OpenAI 生成式 AI 聊天式機器人 ChatGPT 正牌官方手機版來了！，根據 OpenAI 的說法，新版 ChatGPT 手機應用程式將完全免費、無廣告，並支援語音輸入功能，目前僅開放美國 iOS 使用者搶先體驗，日後將在未來數周陸續開放其他地區使用。

在官方版 ChatGPT 手機應用程式上架之前，無論是 App Store 還是 Google Play 商店，充斥著大量非官方版本的 ChatGPT 等相關應用程式，過去外界一直有傳言 OpenAI 正著手打造手機版的 ChatGPT，但遲遲未能得到 OpneAI 的證實，如今 ChatGPT 手機版的推出，也印證了過去的傳聞確有此事。

ChatGPT 手機版的功能和電腦版差不多，使用者可以透過輸入介面與聊天機器人進行互動，且 ChatGPT 支援不同裝置間同步歷史記錄，也就是說，無論是手機版還是電腦版，使用者都可以檢視過去自己的使用紀錄，並且支援 OpenAI的開源語音識別系統 Whisper，讓使用者進行語音輸入。

▲ 手機版 ChatGPT 畫面。（圖／記者樓菀玲攝）▲ 手機版 ChatGPT 畫面。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 手機版 ChatGPT 畫面。（圖／記者樓菀玲攝）

假如是有付費 PLUS 方案的使用者，同樣也能在手機版體驗到完整功能，像是啟用 GPT-4.0 語言模型、開啟多項聊天視窗、尖峰時段無使用限制、更快的運算時間等特色，OpenAI 強調 Android 版本會盡快問世，並且逐步擴大到全球其他地區的使用者。

OpenAI 的手機版 ChatGPT 與對手的 AI 整合應用程式相比，其中最大特色在於目前的 ChatGPT 沒有廣告存在，OpenAI 甚至還在其部落格文章中提到這一點，表示使用者可以即時獲得他想要知道的答案，並且不需要在廣告或其他的結果中逐一篩選答案。而這段敘述宛如就是在針對微軟的 Bing，因為現在的 Bing 已經在其 AI  Bing Chat 當中加入了廣告，OpenAI 打算藉由這點作為賣點，吸引不愛廣告的使用者加入。

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