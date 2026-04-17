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榮耀正式登台！Magic8 Pro「誠意給滿」　Robot Phone有望上市

記者蘇晟彥／台北報導

等待許久，榮耀（HONOR）在先前傳出要登台消息，17日由官方舉辦媒體交流會，正式宣布旗艦機種HONOR Magic8 Pro將在台灣上市，即日起開放預購、30日正式上市，同時與遠傳電信合作販售。對此，榮耀拿出誠意，同時表示將以「AI」做為主軸，針對在MWC上受到高度關注的Robot Phone，官方也強調會積極溝通，希望能在台灣上市。

▼Magic8 Pro 成為榮耀第一隻在台灣上市的手機。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 榮耀,HONOR,Magic 8 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

旗艦效能X超長續航X跨生態整合  全方位高階體驗一次到位
HONOR 登臺首發將推出旗艦機款 HONOR Magic8 Pro，採用 Snapdragon 8 Elite Gen5 旗艦平臺，搭配新一代 HONOR 矽碳電池技術，電池容量突破 7,100mAh，結合 HONOR AI 智慧電源管理系統，帶來更持久且穩定的續航表現，搭配原廠充電設備時，最高可支援 100W 有線充電與 80W 無線充電。

螢幕方面，HONOR Magic8 Pro 採用 HONOR 巨犀玻璃，通過 SGS 五星抗跌耐刮認證，具備出色的耐用性與抗衝擊表現；在螢幕亮度上，峰值亮度更高達 6,000 nits，即使在強光環境下也能清晰顯示。而在生態整合方面，HONOR Magic8 Pro 支援與 Mac、iPad 等裝置跨生態傳輸，打破系統藩籬，創造無縫的跨平臺體驗。

外觀設計上，HONOR Magic8 Pro 靈感源自浩瀚宇宙，相機模組則汲取高級腕錶設計語彙，展現精緻細膩的工藝質感與高端氣度。機身搭載 2.5D 微曲面螢幕，寬度僅 75mm，為 HONOR 歷來最窄旗艦機種，不僅帶來更舒適的握持手感，也讓整體線條更顯俐落流暢。

▲▼ 榮耀,HONOR,Magic 8 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

2 億超感光長焦結合 AI 影像系統 樹立旗艦夜拍攝影新標竿
 HONOR 持續探索移動影像的無限可能。展望未來，我們已正式與全球電影攝影領導品牌 ARRI 展開戰略合作，致力於重構移動影像標準。承襲對影像美學的極致追求，旗艦 HONOR Magic8 Pro 以強悍的自主研發技術，率先為商務人士帶來更具質感的攝影體驗。

在影像硬體配置上，HONOR Magic8 Pro 搭載領先業界的 2 億畫素 Ultra Night 超感光長焦鏡頭，採用更大尺寸感光元件與大光圈設計，並結合高規格光學鏡組結構，同步導入奈米級鍍膜工藝，即使在光線複雜或低光源環境下，也能呈現層次分明且真實細膩的影像品質，全面提升智慧型手機的夜拍體驗。

在卓越的硬體基礎之上，HONOR Magic8 Pro 更導入全新影像系統 AiMAGE，以先進 AI 演算能力全面升級拍攝體驗。在夜拍影像上，AiMAGE 具備每秒 8,000 萬次推理速度，能精準解析複雜光影與明暗層次，讓低光細節更清晰自然；在防手震表現上，AiMAGE 透過強化關鍵元件協作精度，使主鏡頭與長焦鏡頭達到 CIPA 5.5 級防手震能力，大幅提升拍攝成功率；在人像攝影方面，AiMAGE 以高達 120 億模型參數，可達成膚質改善、光影還原與光斑擬真三大升級，呈現更具層次感的大師級人像效果。在軟硬體深度整合之下，HONOR Magic8 Pro 讓拍照更加直覺流暢，無論日常隨手記錄或重要時刻捕捉，都能從容完成、輕鬆出色。

▲▼ 榮耀,HONOR,Magic 8 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

內建強大 AI 技術 從影像處理、日常操作到安全防詐 打造直覺流暢的智慧體驗
HONOR Magic8 Pro 具備深厚技術功底，為 AI 功能發展奠基多元的可能性。在影像創作方面，HONOR Magic8 Pro 搭載電影級 AI 追色功能，透過 AI 演算法即時分析照片色調，讓用戶能將喜愛的影像風格，一鍵轉換為可持續套用的個人化色彩樣式，隨心轉換相片氛圍。HONOR Magic8 Pro 同時也具備強大的 AI 修圖能力，使用者只需一鍵操作，即可輕鬆完成物件移除、畫面擴展、畫質提升與景深調整等編輯，讓影像處理更加直覺流暢、得心應手。

HONOR 首波更攜手遠傳電信推出「HONOR Magic8 Pro + DJI Neo2 天生一對 全能旗艦創作組」限量組合方案，於 4 月 18 日至 4 月 29 日在 HONOR 三創體驗店及全台遠傳電信門市開放預購，數量有限，額滿為止。消費者以新臺幣 37,990 元不但可將 HONOR Magic8 Pro 帶回家，還可獲得 DJI Neo2 航拍無人機（價值新臺幣 6,290 元），一次擁有旗艦新機與高規格創作設備，同時再享最高新臺幣 4,000 元的不限品牌舊換新折扣。

HONOR 理解消費者對新品牌的期待與謹慎態度，於預購期間內在全臺遠傳門市或 HONOR 三創體驗店預訂 HONOR Magic8 Pro，還可享 36 個月超長原廠保固，在原廠 12 個月保固基礎上，再加贈 24 個月延長保固，讓消費者能夠安心入手新機，享受 HONOR Magic8 Pro 領先全球的科技體驗。隨著正式登臺，HONOR 不僅將以頂尖硬體與 AI 技術實力重新定義旗艦標準，更透過創新安全防護、影像突破與高規格售後服務，展現對臺灣消費者的長期承諾。

【HONOR 三創體驗店門市資訊】
・門市地點：SYNTREND 三創生活園區 1 樓（臺北市中正區市民大道三段2號R106）
・營業時間：週日至週四 11:00～21:30；週五至週六及國定假日前夕 11:00～22:00

此外，先前在MWC 2026亮相的Robot Phone，在記者會上官方也透露，正在積極討論引進可能，而在三創門市 17日也正式開幕，預計下一隻型號會在今年6、7月登場。

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