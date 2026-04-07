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蘋果2026旗艦全線曝光！摺疊iPhone與iPhone 18 Pro首度同框

▲▼iPhone Fold 與18 Pro 系列模型機同框亮相。（圖／X@Sonny Dickson）

▲iPhone Fold 與18 Pro 系列模型機同框亮相。（圖／X@Sonny Dickson，下同）

記者吳立言／綜合報導

蘋果下一代 iPhone 產品線再度出現關鍵進展。知名爆料者 Sonny Dickson 於社群平台 X 公開一組最新模型機（dummies），首度讓傳聞中的 iPhone Fold 與 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 同框亮相，2026 年旗艦產品線的整體輪廓逐漸明朗。

三機定位分明　摺疊機主打不同使用場景

從模型機對比可見，三款裝置在體積與形態上呈現明顯區隔。Pro 系列維持傳統直立式設計，而 iPhone Fold 則採摺疊結構，提供不同於現有 iPhone 的使用體驗。

特別的是，iPhone Fold 在閉合狀態下的比例相對接近一般智慧型手機，並未採用過於狹長的設計，顯示蘋果可能優先考量日常握持與操作習慣。

▲▼iPhone Fold 與18 Pro 系列模型機同框亮相。（圖／X@Sonny Dickson）

摺疊機設計細節曝光　雙鏡頭與鉸鏈結構受矚目

模型顯示，iPhone Fold 採橫向排列的雙鏡頭模組，設計方向與先前流出的 CAD 圖一致，與 Pro 系列的多鏡頭配置形成差異，此設計可能與內部空間配置及鉸鏈結構有關。

此外，機身邊角呈現不對稱設計，靠近鉸鏈的一側較為方正，其餘部分則維持圓角，反映出摺疊機在結構強度與耐用度上的考量。中央鉸鏈區域在模型機上亦清晰可見，可以看出蘋果對摺疊結構已有具體實作方向。

此次曝光的模型機進一步呼應既有傳聞。市場預估其起售價約為 2000 美元（約新台幣 6 萬元以上），鎖定高階用戶族群。不過，由於模型機主要用於尺寸與結構驗證，並非最終量產版本，實際外觀與硬體規格仍可能在正式發表前調整。隨著相關資訊持續浮出檯面，2026 年 iPhone 旗艦產品線輪廓已逐漸清晰，但最終細節仍有待官方進一步揭曉。

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