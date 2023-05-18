Google Cloud雲端在台滿十週年　AI技術助產業創商機

▲ Google 針對雲端和 AI 應用分享企業案例。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

Google 舉行 2023 Taiwan Industry Exchange，內容提到了有關 Google 在未來是如何看待雲端市場等大戰略目標，以及如何幫助企業運用雲端和 AI 等技術，同時還邀請了一些在各自領域表現卓越的企業代表，在現場分享 Google 是如何協助企業運用這些技術。

Google Cloud 在今日的場合當中，宣布 Google Cloud 雲端區域 (Region) 自 2013 年在台灣建置以來邁入十周年，未來將在提供穩定、安全、低延遲的網路服務基礎之上，持續透過創新 AI 技術帶來全方位現代化雲端解決方案，幫助不同產業透過雲端與 AI 科技解決營運痛點、發展創新，加速台灣數位轉型腳步，同時提升企業數位韌性，以因應經濟不確定性及動盪環境。

隨著企業轉型加速、市場競爭日益激烈，雲端技術在企業中扮演著越來越重要的角色，根據 Google Cloud Brand Pulse Survey 全球調查，許多企業相信雲端技術能協助企業因應日益複雜的商業環境，確保業務持續運作，並提高生產力、降低成本、加強資安等優勢：

● 41.4% 的受訪者計畫在雲端服務及產品上增加投資；

● 33.4% 的受訪者計畫將從老舊的企業軟體服務搬遷到雲端工具；

● 32.8% 的受訪者計畫將本地工作負載搬遷至雲端上。

Google Cloud 在台灣協助金融、電信、零售、媒體與娛樂、製造業與物流，以及教育單位和公部門等多元產業，共同探索雲端技術應用的無限可能，並持續將 AI 及生成式 AI 技術導入 Google Cloud 四大關鍵雲端科技：「資料雲端」、「開放式基礎架構」、「雲端協作」和「值得信賴的雲端」，幫助企業拓展應用、進行創新。例如：

● 製造業：AI 能實現設備最佳化，並提升其互動性和智慧化程度，也可運用 AI 技術進行問題報告和視覺品質檢測，甚至進行自動化和改善客戶服務體驗。

● 零售業：透過生成式 AI 自動產生圖像、文字等功能，協助企業顛覆創意過程；也可以讓 AI 扮演客戶體驗與企業商務最佳化的整合流程角色，實現對話式商務願景。

● 金融業：運用生成式 AI 與大型語言模型技術，可以獲得新洞察，並提升作業和執行效率，大幅減少銀行業務辦理時間，並加快分析師的工作速度，提升工作效率與加速成長，同時還能保護資料完整性和系統安全性，以符合法規要求。

● 媒體娛樂產業：將可善用生成式 AI 自動生成內容的功能，提升內容創建、製作和管理能力。結合資料的收集、AI 的技術與應用，也能讓娛樂遊戲業者更了解目標受眾的特性，進而提供更個人化的體驗。

▲ Google Cloud 大中華區董事總經理 李孔源。（圖／記者樓菀玲攝）

參與現場活動的與會者分別是：Google Cloud 大中華區董事總經理李孔源、Google Cloud 亞太區資安長 Mark Johnston、雷亞遊戲技術長鐘志遠、東海大學圖書暨資訊處圖資長楊朝棟、17LIVE 集團技術副總經理徐永吉，以上五位來賓分別針對活動議題進行現場交流與經驗分享。

雷亞遊戲技術長鐘志遠分享雷亞遊戲應用案例，表示雷亞遊戲成功地利用 Google Cloud 和 AI 技術在全球遊戲市場快速擴展，達成超過 1.3 億次下載量。

主要策略包括：使用 Google Cloud Platform 提供穩定且高效的基礎架構，並且具有足夠的頻寬和強大的負載平衡能力，確保面對大量玩家流量仍能維持優質的遊戲體驗；透過 Google Kubernetes Engine 提供自動化管理大型應用程式的容器化服務，改善伺服器穩定性和提升開發效率。

最後搭配 Google Cloud 的 BigQuery 工具分析大量日誌文件，精確把握玩家行為並制定更有效的策略。雷亞遊戲計劃未來將繼續整合更多的 Google Cloud AI 技術，以提升遊戲的品質和玩家體驗。

▲ 雷亞遊戲技術長鐘志遠。（圖／記者樓菀玲攝）

Google Cloud 協助東海大學建立智慧永續校園和培育數位人才。該大學利用多項 Google Cloud 服務，實現自動擴充和微服務化等功能，提高學生服務效率和品質，並透過 Google Cloud 的 AI 技術，建立智慧校園服務，如語音助手和智慧監控。

此外，東海大學正在發展雲端化的碳盤查系統，並整合智慧應用以建立碳中和園區。為滿足資安標章要求，他們引入 Google Cloud 解決方案以實現機房節能和主機集中化管理。

另外，東海大學是中部第一所參與 Google Cloud 的「雲端人才搖籃計畫」，通過數位人才培育課程，已有超過 60 位學生修習相關課程，並預計在 3 年內培育出 500 位具備雲端運算知識的學生。

▲ 東海大學圖書暨資訊處圖資長楊朝棟。（圖／記者樓菀玲攝）

17LIVE 透過創新與迅速應對市場需求，在全球直播領域崛起。為因應快速成長的用戶數和流量，17LIVE 採用雲端技術以增進擴充性、可用性和彈性，並進一步提高效率、降低成本。

Google Kubernetes Engine 減少部署工作80%，以及縮短新舊版本的交換時間至3分鐘，保障用戶能更快體驗到新功能且保有穩定的服務品質。透過 Google Cloud 提供的 AI 數據分析工具，如 BigQuery、Cloud Dataflow 與 Vertex AI，17LIVE 能夠更深度掌握用戶行為與需求。

17LIVE 運用 Google Cloud 的低延遲串流優勢強化直播品質，且開發了基於Google Cloud平台的新應用「17LIVE S+」，提供全球用戶更好的串流體驗。17LIVE 大量使用機器學習平台 Vertex AI，有效預測潛在突發事件，並透過推薦演算法讓觀眾更容易找到喜歡的直播間。

以上應用結合了 Google Cloud 的雲端技術、AI、ML和數據分析等工具，提升了 17LIVE 的直播服務品質，並增進了其在直播產業的競爭力。

▲ 17LIVE 集團技術副總經理徐永吉。（圖／記者樓菀玲攝）

Google 表示現在越來越多企業採用雲端服務及產品，也增加暴露在資安風險之下的機會，因此企業必須建立數位韌性加強應變，以確保營運穩定順暢。雲端科技與 AI 能協助企業透過辨識及偵測風險，以據此做出明智決策，並針對威脅進行保護、回應及修復等行動，強化數位韌性體質。

為了幫助所有企業都能運用生成式 AI 確保組織安全，Google Cloud 近期發表整合大型語言模型 Sec-PaLM 的 Security AI Workbench 平台，其結合 Google 對網路威脅態樣的掌握及 Mandiant 領先市場的情報，幫助企業掌握最新資安防護情報；也能讓合作夥伴以外掛整合，將威脅情報、工作流程和其他關鍵安全功能導入客戶端，加強保護。

此外，該平台建置在 Vertex AI 基礎架構上，提供客戶強大資料隔離 (Data Isolation)、資料保護、資料主權及法規支援等企業級功能，確保資料隱私。Google Cloud Security AI Workbench 的多項全新服務，幫助企業解決同時面對大量網路威脅、資安防護工具不易理解、資安人才不足的三大資安挑戰，並預計在今年夏天推出預覽版。

▲ Google Cloud 亞太區資安長 Mark Johnston。（圖／記者樓菀玲攝）