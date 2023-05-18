教授用ChatGPT測試是否用AI寫作業！　過半學生慘拿0分

▲有多名學生沒有使用ChatGPT寫論文，卻被打0分。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

生成式AI「ChatGPT」近日引發風潮，更有學生嘗試用來撰寫課堂作業與報告。德州一名教授便使用ChatGPT檢查了學生的論文，結果發現有超過一半的學生交出來的作業都是用ChatGPT生成，因此氣得直接當掉這些學生，導致他們無法準時畢業。然而事後卻有學生提出種種證據證明是自己寫作業，不過卻遭到教授無視。

根據《滾石雜誌》報導，德克薩斯農工大學一名教授使用了ChatGPT來檢測學生是否使用生成式AI寫論文，她將學生的論文貼給ChatGPT，並詢問該文章是否由其撰寫，而結果則顯示有超過半數的學生都是「借ChatGPT之手」來完成作業。

該名教授隨後寄信給學生稱，「我把你們的作業貼給ChatGPT，它會告訴我這段內容是否由程式生成。」結果顯示有大多數學生的作業是靠ChatGPT完成，於是便將這些學生的作業成績打為0分，導致他們被當，甚至影響到大四學生的畢業。

事後該名教授承諾，會給同學一個重新做作業的機會，以免影響學分。然而ChatGPT實際上並非設計用來檢測文本是否由該生成式AI撰寫而成，因此結果並不完全可信。有學生接獲作業0分消息傻眼，並提出當初寫作業時帶有時間軸的Google文檔自證清白，然而卻遭到教授無視。

據悉，截至目前為止已經有一名學生被證明是無辜的，而教授也向他道歉。不過有2名學生坦承曾經使用過ChatGPT寫作業，此舉無疑也影響了其他未曾使用過ChatGPT卻無法提出證據證明的學生們。

對此，德州農工大學強調，目前仍在調查此事，且沒有學生因為這個問題被當或是被延畢。