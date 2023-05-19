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「被塞書包的弟弟」找到了　姊弟3人失聯10年終於能重逢

▲勵志中學。（圖／記者唐詠絮攝）

▲「被塞書包的弟弟」找到了，姊弟3人有望再次重逢。（圖／記者唐詠絮攝）

記者趙蔡州／綜合報導

法務部矯正署勵志中學一名17歲女學員近日分享親自經歷，當年就讀國小一年時因為家庭問題，只能偷偷帶著2位弟弟上學，並把其中一人藏在書包裡，被老師發現，姐弟3人被分開安置，從此斷了聯繫。事件一出引發社會關注，經過1周的調查後，如今2位弟弟都找到了，3人有望再次重逢，延續手足之情。

女學員在勵志中學一場典禮上自述年幼時的困難經歷，也相當思念2位分開10多年的弟弟，讓法務部長蔡清祥聽了十分不捨，主動上台承諾要替她尋親，指示矯正機關與社福單位聯繫，看能不能找到當年的相關資料，進而找出2位弟弟的所在地。

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根據《自由時報》報導，經約1周調查後，社福單位順利找到2位弟弟，兩人均平安長大，身體也相當健康，讓女學員聽了十分開心，由於女學員就讀的勵志中學無法自由進出，2位弟弟也因為年幼無法獨自前往探視姐姐，加上3人多年未見怕有隔閡，社福單位正在進行專業評估，希望找出對3人最有利的處置。

▲夢想學院正式啟動。（圖／勵志中學提供）

▲蔡清祥承諾少女要幫忙尋回弟弟。（圖／勵志中學提供）

女學員分享自己的經歷，表示她當年就讀國小一年時，爸爸不幸過世，媽媽因故不在家，而家裡又沒有其他大人，她擔心自己出門上學後，2位弟弟在家無人照顧，只好把其中一名4個月大的弟弟裝進書包，並一手則牽著2歲弟弟一起到學校。

不過在上課的過程中，弟弟在書包內發出聲音，老師聽到後上前查看，發現裡面竟是一位小嬰兒，趕緊詢問女學員情況，才知道女學員的家庭功能已失能，當場心疼落淚，也立刻通報社會局處理，姐弟3人從此被安置在不同家庭斷了聯繫，失聯至今已10多年。

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