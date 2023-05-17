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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

勵志中學很勵志！啟用「夢想學院」助觸法少年翻轉人生

▲▼法務部長蔡清祥，勵志中學校長林家如。（圖／記者吳銘峯攝）

▲法務部長蔡清祥（中）與勵志中學工作團隊。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

法務部長矯正署勵志中學本月初正式啟用「夢想學院」計畫，這是第一個實踐公私協力合力完成的實習場域，同時培育出首位製茶師及台灣史上最年輕的托育人員。夢想學院讓更多接受感化教育的少年，能夠「學用合一」，並與外界職場無縫接軌，更提供觸法少年一個實現夢想、翻轉生命的契機。

勵志中學前身為彰化少年輔育院，在法務部長蔡清祥上任後，於2021年8月間正式改制為矯正學校。而勵志中學的校長林家如，是教育界公認的熱血校長，把別人眼中的非行少年視為最需要愛與關懷的孩子。她所帶領的勵志中學「夢工場」團隊，致力於提供學生安全又幸福的友善校園環境，同時期勉孩子們無論生命歷程曾經如何墜落，人生都是有希望的。林家如去年教師節也獲得法務部公開表揚。

林家如在17日的記者會中，分享學生與家長的生命故事，其中一位學生家長勇敢揭露他是女兒的學長，曾經待過少年矯正學校，以更生人身份，分享他的心路歷程，並感謝校方為孩子未來設想舖路，如此積極作為是他前所未見的，他說，如果以前有類似這樣的夢想學院也許他就不會去到成人監，生命歷程或許會完全不一樣。

至於蔡清祥也在本月初「勵志夢想學院」啟用典禮中親自到場，他認為學生的教育、學習不能等，藉由在校園中以漸進方式規劃如同一般技職學校的實習工場，讓學生提早體驗進入社會可能會面臨的真實情況，對矯正少年未來就學、就業必能有所幫助。所以蔡清祥成立並推動「勵志夢想學院」，在矯正學校史上是空前創舉，未來，他更希望能在全國矯正機關遍地開花。

蔡清祥也感謝所有為勵志夢想學院出錢、出力無私奉獻的企業團體及幕後功臣，對於林家如的團隊用心教育、用愛辦學，蔡清祥也表示肯定與讚許，讓迷路少年也能感受滿滿的愛，他同時也向這段期間默默付出的矯正英雄表達由衷敬佩之意。

▼法務部長蔡清祥（左），深獲勵志中學少年喜愛，勵志中學校長林家如（右）贈送紀念品。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼法務部長蔡清祥，勵志中學校長林家如。（圖／記者吳銘峯攝）

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