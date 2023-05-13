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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

更保董監事會議召開　《甦活人生》捷報更保年度租金收入創新高

▲▼《甦活人生》電子報5月號出刊。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲《甦活人生》電子報5月號出刊。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

「臺灣更生保護會」新一期的《甦活人生》電子報5月號出刊，本期頭版特別報導更保總會「第14屆董事暨第7屆監察人第6次聯席會議」召開，提到更保年度租金創下新高，未來將嘉惠更生人。另外也提到東森集團積極協助推動更生保護業務，在今年3月間推出「更生好物每周報」，增加更生商品的能見度。

在更保這次董監事聯席會議中，由更保董事長、台灣高檢署檢察長張斗輝主持，並邀請法務部保護司長林嚞慧蒞臨指導。張斗輝報告時指出，更保在去年會產開發及服務績效交出漂亮的成績單，備受董監事肯定。由於更保自前年開始，積極加速會產活化，增加收益，會產優先納入社會住宅方案，除了協助弱勢，實現居住正義以外，也節省人力及房屋修繕成本，同時也開發未利用的土地。此外，報導中也特別感謝包含常務董事吳東亮等多名董監事在內，均捐款超過25萬元，實質幫助更多更生人。

另外各地更保分會也將部分託管土地陸續出租，總計去年年租金收入比前一年高出約425萬元，為歷年最高，並嘉惠更多更生人。而今年初的「更馨生年貨大街」，銷售金額居歷年之冠；另外法務部長蔡清祥今年初戮力推展更生事業群，有助於改變社會大眾對更生人的標籤。

此外，本次《甦活人生》電子報也報導「毒品問題是核心議題」、「『更生事業群』全台動起來」、「宜蘭金工班擴大辦理」、「福建更保入監職安訓練及書法班開訓」，以及「屏東分會強化社會安全網，建立橫向連結」等內容。

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