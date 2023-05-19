雷聲狂炸1小時「叫醒北部人」！閃電照亮天空　網傻：窗戶都在震

▲桃園以北19日凌晨不斷打雷閃電。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

氣象局19日凌晨針對新北市、桃園市、新竹縣發布「大雷雨即時訊息」，預計雷雨將持續到凌晨3時30分。許多網友睡著後都被整晚的打雷閃電吵醒，甚至有人感覺到房子在震動。

氣象局表示，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

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▲許多網友被打雷閃電叫醒。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）



▲桃園、新竹地區大雷雨狂下。（圖／中央氣象局）



臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」19日凌晨表示，桃竹地區發生劇烈雷雨，需注意是否發生積淹水等災情，包括「桃園、中壢、平鎮、大園、蘆竹、龜山、八德、大溪、龍潭、觀音、新屋、楊梅、湖口、新豐、新埔、關西、竹東、芎林、竹北、新竹市」。此外，目前水利署已針對桃竹沿海已發布淹水警，一級：新竹-新豐，桃園-新屋、觀音；二級：新竹-湖口、竹北。

網友看完紛紛留言，「中壢人路過，雷電交加好可怕QQ」、「桃園整個雷打到無法入睡，超過一個小時了，雷聲震到窗戶都在動！」「桃園區，超震撼，視覺聽覺感官一次滿足」、「中壢一直打雷」、「龍潭超級大雨，五雷轟天」、「中壢一直不斷的打雷加閃電，真的很可怕」、「林北在龍潭當兵還以為外面大半夜哪個白癡在那邊一直亂丟閃光彈」。