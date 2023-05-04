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往上打的閃電「藍色噴流」！東管處即時影像捕捉到了

▲▼東管處即時影像捕捉到了特別的畫面，往上打的閃電「藍色噴流」 。（圖／取自東部海岸國家風景區管理處長林維玲臉書）

▲東管處捕捉到了特別的畫面，往上打的閃電「藍色噴流」 。（圖／取自東部海岸國家風景區管理處長林維玲臉書）

文／中央社

觀光局東部海岸國家風景區設在三仙台的即時影像，日前捕捉到罕見往上打的閃電「藍色噴流」，民眾驚呼是「神奇的小麥草」。

東部海岸國家風景區管理處長林維玲今天在臉書（Facebook）貼出影片和照片，直呼「東海岸即時影像又拍到了什麼」，從影片看到在三仙台拱橋上方的雲層，有藍光影的閃電，民眾留言說「火樹銀花」、「神奇的小麥草」。

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林維玲接受中央社記者電話訪問表示，根據搜尋的資料，這道閃光是罕見的「藍色噴流」，真是「太幸運了」，即時影像再度捕抓到令人驚奇的畫面。

台北市天文科學教育館技佐許晉翊告訴中央社記者，從影片和照片看來是藍色噴流沒錯，它形成的原因跟打雷的成因完全相同，只是釋放電荷的方向是朝空中。

罕見的原因是平常發生打雷時其實上下都有，但往上的都在烏雲上面所以在當場是很難看見的，除非在遠離雲雨帶才看得到，但很矛盾的是太遠又看不到。

中央氣象局台東氣象站技士張靖協表示，閃電發生會有對上跟對地，只是平常看到閃電時都是烏雲密布的狀態，只看得到對地閃電，對上閃電被遮住而已，國際線機師飛在平流層，應該就蠻常見的。

林維玲說，東管處於東海岸分別在石梯坪、三仙台、都歷管理處、加路蘭遊憩區裝設24小時即時影像攝影，經常捕捉到驚奇的畫面，包括超大火流星、紅色精靈、數十顆的星鏈、火箭殘骸，現在又拍到藍色噴流。

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