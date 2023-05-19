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上班族最愛「健康茶飲」與最潮炸雞店「夢幻聯名」推矛盾套餐！上班族嗨翻訂位搶開箱

▲▼炸雞,週末炸雞俱樂部,機能,健康,老饕,夢幻聯動,健身,血脂,體脂肪,濃韻。（圖／品牌提供）

▲矛盾對決「邪惡美食v.s.健康體脂，都幾？」即將在台中上演！（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

不論是下班後或是週末，想放縱大吃的心總是蠢蠢欲動！但一想到前幾個小時才剛做完的有氧重訓，或是體脂計上的數字，是不是又默默放下手機，打消吃大餐的念頭了呢？

「邪惡美食v.s.健康體脂，都幾？」被網友封為「最矛盾對決」的battle即將在台中展開！由最近風靡辦公室團購首選的健康茶飲代表-「濃韻」與最潮炸雞店代表-「週末炸雞俱樂部」在5/19推出限時聯名活動！讓人引頸期盼的是，這樣的矛盾組合會撞出甚麼火花呢？

▲▼炸雞,週末炸雞俱樂部,機能,健康,老饕,夢幻聯動,健身,血脂,體脂肪,濃韻。（圖／品牌提供）
▲濃韻與週末炸雞俱樂部台中店5/19展開矛盾對決！

誰說「罪惡美食」與「健康體脂」永遠是平行的兩條線？這次由「週末炸雞俱樂部」與「濃韻」夢幻聯名，限時限量推出衝突又矛盾的沉浸式體驗-罪惡矛盾套餐！有風味清新的「濃韻日式綠茶」搭配活動獨家的起司炸雞堡-「罪惡矛盾漢堡組」，漢堡夾入滿滿濃郁起司通心粉與多汁酥脆的炸雞簡直罪惡滿點！以及口感醇厚的「濃韻烏龍茶」與獨家設計的味噌極嫩炸雞碰撞出熱情火花的「罪惡矛盾炸雞組」，赤味噌香濃日式滋味搭配多汁酥脆的炸雞簡直太罪惡！想吃罪惡漢堡、炸雞不用怕，立刻拿起一旁的「濃韻」壓壓驚，並念出上面的「治癒系愛戀」與「餓人除罪化」矛盾咒語，讓擁有濃厚兒茶素與茶感的「濃韻」中和你心中的矛盾罪惡感，一口喝下在喉間留下綿延茶韻，手邊的炸雞又可以多吃幾塊！

▲▼ 炸雞,週末炸雞俱樂部,機能,健康,老饕,夢幻聯動,健身,血脂,體脂肪,濃韻。（圖／品牌提供）

▲「濃韻起司炸雞堡套餐」邪惡濃郁起司炸雞堡配無糖日式綠茶。

▲▼ 炸雞,週末炸雞俱樂部,機能,健康,老饕,夢幻聯動,健身,血脂,體脂肪,濃韻。（圖／品牌提供）
▲「濃韻味噌極嫩炸雞套餐」選用烏龍茶與味噌極嫩炸雞的美味組合，矛盾組合消滅你心中罪惡感。

「濃韻」的厲害之處在於它擁有國內健康食品認證的機能性，旗下的「日式綠茶」榮獲健康食品「調節血脂」認證，有助於延緩低密度脂蛋白氧化，「烏龍茶」則榮獲健康食品「不易形成體脂肪」及「調節血脂」強大雙認證，除了喝了不易形成體脂肪外，也能延緩低密度脂蛋白氧化。就算這波夢幻合作結束了，持續走在追逐美食之路的老饕，繼續選擇以無糖無熱量的「濃韻」，幫自己抵擋邪惡美食帶來的滿滿罪惡感，也是很可以。

想要毫無罪惡感地在週末連假爽吃一波，現在就把活動時間記下來！5/19(五)～6/19(一)每週四～週一，就能在週末炸雞俱樂部台中店點到這個夢幻組合，不過每天數量有限，建議想搶要快。現場也還有沒曝光的神秘聯名飲品，隨餐送上的紙巾、漢堡旗也都有滿滿巧思，讓人拿著手機拍照打卡整個捨不得放下來。揪好友跟上這一波的台中最夯食尚話題，一同見證體驗「爽吃炸雞不罪餓」的美妙神話。

週末炸雞俱樂部　台中店限定活動
台中市西區中美街612號
每週四～一 18:00～01:00 (賣完為止)
電話：0968 278 567

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