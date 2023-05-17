【廣編】解封後最大賽事！臺北市第20屆舒跑杯與「Yellow黃宣」齊聚北市府跑起來

▲臺北市第20屆舒跑杯熱情開跑，舒跑S代言人Yellow黃宣為所有跑者熱情加油！

圖、文／維他露食品提供

全台歷史最悠久且最具指標性的路跑賽事「舒跑杯」又來囉！今年臺北市舒跑杯邁入第20周年，以「健康加鹼動」作為主題，希望傳遞生活中多動一下就能讓身體更健康！5月14日上午近2萬名跑者在北市府廣場前熱情開跑，並有舒跑S代言人Yellow黃宣，為所有跑者熱情加油！全台首創的喝到飽舒跑補給車，也在今年強勢回歸！讓許多跑者驚呼不已，直呼這樣喝舒跑又環保又滿足，實在太爽了！

今年吸引了2萬多名市民一起參與的臺北舒跑杯，由維他露食品股份有限公司、維他露基金會與源興行銷股份有限公司共同舉辦，臺北舒跑杯持續舉辦20年，就是為了鼓勵大家保持運動的好習慣，維持不分組別100元超值的報名費，希望提倡路跑運動。同時全台首創的舒跑喝到飽也是環保賽事的先驅，鼓勵跑者自行配戴水壺，運動結束後暢快舒跑喝到飽，補充流失的水分及電解質！

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選手完賽後，主辦單位準備了豐富的完賽禮給選手們，有免費舒跑、茶飲、口罩及毛巾等。還有主舞台抽獎活動，小戴簽名紀念球拍、筆電、ipad等多項大獎，讓運動完的選手獲得健康外，也將大獎領回家！

臺北舒跑杯與跑者們相約明年臺北市政府廣場見！接下來台中及高雄舒跑杯即將開跑，詳細活動報名，敬請關注舒跑運動你的道理及維他露基金會臉書粉絲專頁。