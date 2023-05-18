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桃市議員余信憲曝市府疑讓員工代墊勞保費　張善政指示清查

▲桃市議員余信憲曝市府疑讓員工代墊勞保費

▲桃園市議員余信憲質詢指出，市府疑讓員工代墊勞保費。（圖／市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員余信憲關心市府職員勞動權益，18日於市議會市政總質詢指出，近期接獲市府同仁反映，被要求先行代墊應由雇主負擔的勞保費用，數月後再一次發還，甚至有薪資未按月給付的情形，呼籲市府各局處應清查並注重職員勞動權益。

市長張善政表示，市府將對此進行瞭解、清查，若確有此事將儘快改正。勞動局長李賢祥表示，勞工保險之雇主負擔部分應由雇主支付，不可由勞工代墊，另雇主應按月給付工資，否則將涉違反勞動基準法規定。

人事處處長林妙貞表示，目前勞工保險費用分為「勞工自行負擔」與「投保單位負擔」，其中，「投保單位負擔」會由出納作業，依勞工投保薪資總額計算，並由機關依勞保局通知應付保險費用之結果，繳納勞保保費，不會由勞工持現金至金融機構辦理存入代扣繳專戶，亦不應由勞工代墊投保單位應負擔之保費；至於市府員工是否有代墊投保單位所應負擔的勞保保費一案，人事處將於會後進一步調查與瞭解。

據指出，市府員工包含公務人員、教育人員、聘用人員、約僱人員、駐衛警、清潔人員、測量助理、臨時人員等，其中，部分人員投保類型為勞工保險，勞保包含勞工自付額及雇主負擔，

余議員也指出，市府今年兒童節所送的疊疊樂玩具是中國製造，且有異味、觸感不佳等情形，經查該玩具製造商位於桃園龜山區，且該產品涉及違反《商品檢驗法》第6條第2項之規定，日前也已遭經濟部標準檢驗局函文處分，下架、回收。就此，余議員進一步詢問，市府對於兒童節禮物的品質是否有把關標準，請市府進行追蹤、調查及掌握相關訊息，希望送給學童的禮物都是無毒、無害，以保障學童健康。

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