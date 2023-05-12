大放閃！質詢被問「會跟郭董配嗎？」　侯友宜：一輩子只跟老婆配

▲新北市長侯友宜出席市政總質詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市議會今（12）日進行總質詢，民進黨市議員接連問到新北市長侯友宜今早與鴻海創辦人郭台銘合體之事。市議員翁震洲問到，未來有沒有可能跟郭合體一起選總統？侯笑回，「我現在是新北市長，如果的問題怎麼回答？那幾天貴黨也有很多人給我配來配去，但只有一個人我百分之百跟她配，就是我老婆，配一輩子，會繼續配」。直接在議會上放閃。

翁震洲質詢時指出，今天早上大家都看到侯友宜跟郭台銘十指緊扣，感情非常好，感覺快要合體了？侯友宜回應，大家向前行，只要願意為國家人民做事都很好，沒有分什麼黨派，尤其他是警察，沒有分彼此，壞人就抓去，好人就好好保護，有心做事都是好事。

翁震洲追問，會與郭台銘合體選總統？侯笑回，「我現在是新北市長，如果的問題怎麼回答？那幾天貴黨也有很多人給我配來配去，但只有一個人我百分之百跟她配，就是我老婆，配一輩子，會繼續配」。

翁震洲再問，那會當郭台銘的副手？侯友宜說，人生很多「如果」都想的到的話，就是很不起了，最重要就是要做自己，人生外面有風有雨、有挑戰，但是要堅定自己的信心、認真打拼最重要的。

市議員邱婷蔚也問，看到郭董在那邊開心嗎？侯說，他不知道郭在這邊，想說郭怎麼在那邊，因為他每年都會去的，也會點起馬炮，行程也都排好了，「沒想到郭董也來，看到他也很開心，他也是在這邊長大的，我非常歡迎他來」。