「我們是獨立國家嗎？」　侯友宜：是個國家沒有錯！

▲戴瑋姍質詢侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜赴議會進行總質詢，民進黨員專攻侯兩岸態度，新北市議員戴瑋姍詢問侯，去新加坡是否是要延續國民黨九二共識的路線？侯友宜表示，依照現行法律，我們是中華民國，他學法律，因此一切按照法律，戴接著問「我們是不是獨立的國家？」侯回，「我們是國家沒有錯啊！你也是中華民國的議員」。

戴瑋姍質詢時問侯友宜，為何台灣會是國際政治關注焦點，侯友宜表示，台灣位於第一島鏈，扮演台海穩定與區域和平的角色，這裡面有很多民主自由同盟國。戴追問，中國指台海問題是內政，侯回，台海確實要穩定，全球都很關注台海議題，但大家很清楚我們國家就是中華民國；戴問，「台灣是屬於中華人民共和國一部分嗎？」侯強調，中華民國是台澎金馬。

戴瑋姍再問，中國不承認中華民國那該怎麼辦？侯友宜指出，中華民國是主權獨立的國家，我們也要對自己有信心，讓友邦多一點。戴問，造成台海威脅者是哪一國？侯友宜說，中華民國遇到危機都不容許挑釁。

此外，戴瑋姍問到，上次出訪新加坡是否是要擁抱國民黨的九二共識？侯友宜說，他到新加坡是第二次了，這次是去看新加坡的改變；戴問「那你可以大聲反對九二共識嗎？」侯強調，一切依現行法律來看，按照中華民國憲法，我們國家叫中華民國，要對自己有信心，我們是一個主權獨立國家，「我們是個國家沒錯吧！你也是中華民國議員」。