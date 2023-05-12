議會為罹難者默哀　「研擬增設緊急停車鈕」中捷：SOP有改善空間

▲中捷公司總經理莊明聰（起身者）接受質詢。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中捷運綠線豐原公園站因工地吊臂掉落釀1死10傷慘劇，台中市議會12日進行交通地政委員會業務質詢，會前與會人員低頭靜默，為亡者默哀。會中中捷公司總經理莊明聰表示，關於外界提到的「黃金41秒」，實際上從發現狀況到撞到吊臂，只有13秒的應變時間，他也說，應變流程有改善空間，將另行研擬增加月台緊急停車按鈕，以及軌道障礙物偵測系統。

中捷10日工地吊臂掉落案，中捷昨（11日）還原案發經過，當日中午列車駛入車站停靠後，12時27分04秒吊臂即自高空墜落砸中隔音牆，捷運前方約150公尺處揚起大片粉塵，月台保全也發現異狀，急忙無線電通報，並舉手示意列車停下，但隨車人員進入車廂後，車廂仍於27分30秒啟動駛離月台，並於27分45秒列車撞上吊臂，最終釀1死10傷，過程約41秒。

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外界質疑，從吊臂落到捷運軌道上，再到列車撞上吊臂，中間有「黃金41秒」可以及時反應，阻止悲劇發生，但最終意外仍是發生，是否中捷SOP（標準作業流程）有問題？

中捷公司總經理莊明聰今參與議會質詢時指出，沒有所謂的黃金41秒，從發現吊臂至列車撞上，僅有13秒的時間，並來不及應變。他不樂見事件發生，但坦言本案已凸顯中捷目前的SOP有待精進改善的空間，須增設硬體設備，如月台緊急停車按鈕、軌道障礙物偵測系統等，同時將盡力優化SOP。