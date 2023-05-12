「據傳9月出訪美國？」　侯友宜問「據誰傳」：目前沒計畫

▲侯友宜赴新北市議會總質詢。（圖／記者宋良義攝）

記者崔至雲／新北報導

身為國民黨2024可能徵召的總統候選人、新北市長侯友宜一舉一動都讓大家關心，新北市議員邱婷蔚今（12）日在新北市議會總質詢時問侯，「據傳，侯市長你9月要出訪美國？」侯回「據傳？聽誰傳？」邱再說，「如果你是以市長身份出國，議員有權利知道啊！」侯才回，目前現階段沒有這個計畫，但是隨時跟國際友人交朋友都是好事。

邱婷蔚質詢時問到，身為市議員應該要說清楚市長的行程，但是4月中旬侯友宜出訪新加坡時，一堆媒體問不到行程，還跑來問市議員，「還要議員來教你們出訪該怎麼做嗎？」邱接著說，現在據傳侯友宜9月又要出訪美國，有此事嗎？

秘書處處長饒慶鈺先回，「我是看報紙才知道這件事的」侯友宜接著說，「據說？據誰說的？我現在沒有這個計畫，但是本來就該隨時跟國際友人交朋友。



邱婷蔚表示，現在要選總統的人，每個人都去美國拜訪，但侯友宜若是以市長身份出訪，她就有權利質詢此議題，也應該跟議會通知一下，才不會啟人疑竇，好好的公開侯的行程，大家也不會有好奇心了。

邱婷蔚再問，現在有國民黨籍議員正在美國，「是不是在幫你探路？」侯先搖搖頭，再問，「是誰出去啊？我都不會問啊！」邱說，「因為現在大家認為你沒有國際觀，所以大家會關心你有沒有要出國」，侯說，「目前現階段沒有這個計畫」。邱說，那未來若以新北市長身份出國，一定要讓大家知道。侯則點點頭。

