4校補強花2億林靜儀爭取的？教育局打臉：全部經費中市府自籌

▲台中市議員黃健豪指出，中二選區內的4校補強經費約2億，都由市府自籌，中央出資為0，民代稱自己爭取的，還四處宣傳，市府不應坐視假新聞。（圖／翻攝自影片）



實習記者林郁婷／綜合報導

台中市議員黃健豪昨（10）日在議會教育文化業務質詢中提問，有關立委林靜儀稱自己為5所學校爭取2億300萬元整建經費，全部都是由教育部出資，而非市政府，他問教育局「對其中4校經費教部補助多少？」對此，教育局長蔣偉民表示，全數由市府自籌，中央補助為0，因此黃健豪痛批林靜儀公然在臉書「割稻尾」。

台中第二選區立委林靜儀在臉書表示，她又向教育部爭取到5所學校「老舊校舍補強經費」，共2億300萬元，包括竹林國小、龍津國小、光正國小、大肚國小及四箴國中，都是她所在的中二選區的學校，「做政績統計的同仁快要趕不上建設成果來的進度啊！」

黃健豪10日在議會質詢，向教育局長蔣偉民詢問「教育部有補助前4校的老舊校舍補強經費嗎？」蔣偉民在現場花一分鐘時間查資料後，才給出答覆「竹林、龍津與光正國小、四箴國中的經費都是地方自籌，教育部並未補助」。

黃健豪進一步指出，既然四所學校補強經費全是由市府買單，林靜儀立委卻在臉書公然「割稻尾」，因此他要求市府要加強宣傳自己的政績，不要被蒂方立委搶走功勞，「市府不應坐視民代做假新聞」，而新聞局長鄭照新則表示會加強宣傳市府的建設成績。