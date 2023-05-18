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親情是治療最強力量！　玉醫59住民搭車赴台中懇親

▲玉里醫院四個院區共59位住民，啟程出發前往台中后里參加中區懇親會。（圖／玉里醫院提供，下同）

玉里醫院四個院區共59位住民，啟程出發前往台中后里參加中區懇親會。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

睽違了3年，衛生福利部玉里醫院來自溪口、萬寧、祥和、新興四個院區共59位住民，18日上午8時許，啟程出發前往台中后里參加中區懇親會，與久未見面的親人，共享天倫。出發前，玉里醫院簡以嘉院長親至車站送行並表示，三天兩夜的懇親會行程，除了安排住民與家屬相互交流之外，醫院也規劃了衛教宣導以及互畫對方畫像等有趣活動，透過親密的互動可以創造彼此緊密的情感連結，讓思念不會中斷。

▲玉里醫院四個院區共59位住民，啟程出發前往台中后里參加中區懇親會。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲▼睽違3年，終於等到與親人見面的列車。

玉里醫院目前收治的精神病友來自全台各地，所以劃分北中南三區每年分區輪流舉辦懇親會，近三年因為新冠疫情干擾而取消，直到今年疫情趨緩才恢復舉辦。然而玉里與台中兩地距離380公里，中間相隔中央山脈，舟車勞頓對於住民來說可是一大考驗，社工科林俐主任說：「參加的住民基本上除了病情穩定之外，還要有一定的體力和較好行動能力，否則恐難負荷長途跋涉的疲憊。」

▲玉里醫院四個院區共59位住民，啟程出發前往台中后里參加中區懇親會。（圖／玉里醫院提供，下同）

來自台中，今年58歲的美鳳阿姨，民國95年就來到玉里醫院，因為疫情關係，好多年沒見到小兒子，她開心分享這次終於能夠如願，有機會抱抱兒子，和他說說話。而體型壯碩掛著憨憨笑容的書文，26歲就因為思覺失調症發作而開始住院生活，輾轉來到玉里一待就是20多年，對於這次的懇親會，一點也不陌生，雖然家人有意願把病情穩定的書文接回家，但遭到他的拒絕，他說：「我在家裡很難乖乖吃藥，發病會吵會鬧，我不要給他們添麻煩，我在這裡吃的好住的好，工作還有錢領，而且工作人員都很照顧我們，我不想出院。」言談間可以發現書文對於現狀相當滿足，也看見他體貼家人的溫柔。

▲玉里醫院四個院區共59位住民，啟程出發前往台中后里參加中區懇親會。（圖／玉里醫院提供，下同）

玉里醫院住民開心於車站月台合影留念。

這次懇親會玉里醫院動員了20名工作人員，包括醫護團隊提供旅途中緊急的醫療處置，照服員協助住民洗潄起居的照顧，職能治療師跟臨床心理師則負責活動安排以及住民情緒安撫，而社工科幾乎全員出動，照顧人員安全並協助住民和家屬溝通，各項專業人員相互分工通力合作，確保懇親會平安順利。林主任表示，首要考量還是住民的安全，所以除了住民平日的治療藥物之外，醫師也準備常備藥物，來應付緊急狀況。

玉里醫院簡以嘉院長表示，懇親會同時安排了家屬座談會，藉由雙向溝通可以讓院方瞭解家屬的需求及建議，而家屬也能明白醫院的醫療與照顧方式，從而建立良好的醫病關係。簡院長說，親情是治療最大的力量，也是膚慰病人最好的良方，所以不管距離再遙遠，相信深厚的情感可以衝破時空的阻礙，讓彼此的心緊緊串聯。

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