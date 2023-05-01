哥嫂帶爸媽玩2天1夜　她睡醒驚「被全家人排擠」怒！全場秒挺哥哥

▲家裡只剩原PO一人。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

大嫂住進家裡後一切都變了！一名女網友表示，早上起床後發現家裡空蕩蕩，沒有人在家，打電話問了才知道，原來哥哥和大嫂帶著2個小孩跟爸媽，出去玩2天1夜，丟她一個人在家，還藉口說因為車子載不下，沒辦法讓她跟，她一聽更生氣，「再騙啊，大嫂不想我去就說啦」。

女網友在「匿名公社」發文，早上起床發現全家人都不見，一問之下才知道，哥哥和大嫂帶著2個小孩與爸媽出門玩，「住在一起出去玩都不講一下」，哥哥解釋礙於車子坐不下，所以沒有找她一起去，「根本就是不想我去還扯，哥的新車不是7人座嗎，上次掃墓不也這樣載」。

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原PO氣炸直呼，「大嫂不想我去就說啦，搞什麼好心人設說有叫我，我門沒鎖是不會開門進來叫」，而且家中冰箱空空，泡麵也剩不多，「是想餓死我嗎？」

她忍不住抱怨，自從大嫂進門後，爸媽什麼都聽大嫂的，連她說話的份都沒有，「多說一句就被放到網路上罵巫婆毒菇，肯在婆家住好像多委屈多偉大一樣，根本就是住免費還裝老大」。

貼文曝光，網友看到原PO提到「冰箱沒吃的」紛紛搖頭，挺不下去，「冰箱還要留東西給妳吃？光這句就知道妳平常都是茶來伸手，飯來張口的類型」、「連爸媽都瞞著妳，可見妳有多難相處，幾歲人了還要幫妳準備吃的」、「看這理所當然的講話方式，即使空車也會跟你說載不下」、「妳那個位置放行李剛好」。