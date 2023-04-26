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守護住民生命　佑昇護理之家與南消一大隊辦自主防災演練

▲佑昇護理之家與台南市消防局第一大隊合辦自主防災演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲佑昇護理之家與台南市消防局第一大隊合辦自主防災演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近日中部知名食品工廠發生大火，因濃煙擴散，造成22人嗆傷送醫，有7人宣告不治，此次火災凸顯出廠區在執行自衛消防編組各項任務的重要性，及員工應擁有正確的逃生觀念。▲佑昇護理之家與台南市消防局第一大隊合辦自主防災演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

回顧國內發生護理之家的火警事件，常常造成重大傷亡，一般護理之家所收容住民均為高齡者、行動不便或是仰賴維生管線之弱勢者，發生災害時均無法自行做避難動作，只能仰賴機構內部照服人員，尋求逃生。▲佑昇護理之家與台南市消防局第一大隊合辦自主防災演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防單位近幾年來向各類場所管理權人宣導時，愈來愈強調「自己的財產自己保護」的觀念，而自衛消防編組可以提升場所防災應變能力，以防災害不幸發生時，將傷亡損失降至最低，有效保障該場所公共安全。

▲佑昇護理之家與台南市消防局第一大隊合辦自主防災演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佑昇護理之家與南消一大隊辦自主防災演練，演練內容模擬發生芮氏規模4.0地震，震央在台南，地震後機構內6樓住民寢室電線及維生管線起火，冒出大量濃煙，機構內人員立即啓動自衛消防編組，進行初期滅火、通報、避難及安全防護等並通報119，待消防局救災人車抵達現場後，成立前進指揮站，消防隊帶隊官立即和場所指揮官進行救災現場狀況確認並回報指揮中心，指揮佈線滅火攻擊、消防人員安全管制、緊急救護、周界防護、水源佔據等搶救作為。

▲佑昇護理之家與台南市消防局第一大隊合辦自主防災演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第一大隊大隊長陳博文表示，本次演練包含兵棋推演及實兵演練兩部分，兵推可模擬災情的發生，藉由假想狀況的討論，強化護理機構人員危機處理應變能力；實兵演練則讓機構人員熟悉各編組任務，以及相關消防設備的使用方法，降低災害發生時損失。

▲佑昇護理之家與台南市消防局第一大隊合辦自主防災演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯亦表示，災害所造成的損失與傷亡是大家所不樂見的，因此消防局為幫助企業減災，積極輔導推動企業自主防災，目的就是幫助企業可以落實平時預防與災時搶救工作，以期讓台南市民的生命安全與財產更安全更有保障。

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