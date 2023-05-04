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屏東內埔嫁到長治30多年　80歲嬤騎單返鄉訪探親迷路

▲內埔警分局內埔派出所員警連絡邱姓阿嬤女兒將她接回 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警分局內埔派出所員警連絡邱姓阿嬤女兒將她接回 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣邱姓阿嬤30多年前，從內埔鄉嫁到長治鄉，日前突然想念內埔親友，騎單車回到內埔卻迷叔路，趕緊到內埔警分局求助警方協助，警方了解連絡上她女兒將她帶回，女兒表示，已沒有親人住在內埔了，母親可能忘記了，一再向警方道謝。

內埔警分局內埔派出所兩名員警，日前擔服巡邏勤務時，看到80歲邱姓阿嬤走進派出所；她向警方表示，從長治鄉騎腳踏車到內埔找親友但不小心迷路了。

員警先提供熱水讓她盥洗並提供食物及茶水給她充飢，談話過程中得知她以前也是居住在內埔，後來嫁到長治後就很少回內埔，因為突然想念家人才想說要騎腳踏車回來看看親人，不料卻迷路。

警方根據她的描述，連絡上她女兒，女兒趕到派出所，不斷向警方致歉並感謝警方熱心的幫忙，其女表示，母親患有失智症，可能想起年輕時在內埔生活的日子才會自己騎腳踏車來內埔，但其實內埔這邊已經沒有親人居住在這邊了。

員警說，人有平安回家最重要，並向女兒提醒可以幫母親戴個識別身分的物品，萬一母親不幸走失時，也可以在第一時間通知家屬避免讓家人擔心。

內埔分局長莊順智肯定員警熱心協助民眾，具體展現警察溫馨助人的正面形象精神。並提醒家中如果有長者喜歡外出但又怕家人走失可以買個愛心手環或是有定位功能的設備，萬一家人不幸走失時好心民眾也可以立即請警方協助。

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